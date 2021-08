Lando Norris heeft een ‘goede balans’ gevonden tussen het zijn van een ‘grappenmaker en serieuze coureur’. De Brit zegt ‘om persoonlijke redenen’ te hebben gekozen iets meer van zijn serieuze kant te laten zien: “Ik wil niet dat mensen me alleen maar als grappenmaker zien.”

Norris maakte in 2019 zijn Formule 1-debuut en werd meteen geliefd door een grote schare fans vanwege zijn interactie met de fans en de grappige content die hij op sociale media deelde. Toch was de Brit er zelf niet helemaal blij mee en kondigde aan dat hij wat minder grappen wilde maken, ook om serieuzer genomen te worden door zijn team. Volgens de McLaren-coureur is de balans tussen grappenmaker en serieuze coureur nu goed.

“Een deel daarvan was geruststelling en vertrouwen van wat ik zie op sociale media, om proberen een beter persoon te zijn en ervoor te zorgen dat mensen mij kunnen steunen en me mogen”, zegt Norris tegen Motorsport.com. “Ik wil niet dat mensen mij alleen maar als grappenmaker zien of als iemand die zijn zaken niet serieus neemt, want dat is niet wie ik ben. Ik wilde ze laten zien dat ik mijn best doe, dat ik hard werk om beter te presteren en de resultaten te krijgen zoals ik ze op dit moment krijg.”

“Dat krijg je niet zomaar cadeau”, vervolgt Norris. “Ik was gewoon niet goed in het tonen van die kant. Ik heb het gevoel dat ik er de afgelopen anderhalf jaar wat meer van heb laten zien. Het was deels voor mezelf, om mezelf beter te laten voelen, en om mensen te laten zien wie ik ben, dat ik niet alleen maar een grappenmaker ben. Mensen willen dat soort plaatjes en filmpjes plaatsen omdat het mensen laat lachen, dat is wat mensen graag zien. Je bent niet zo geïnteresseerd in het zien van hard werk en dat soort dingen. Maar het geeft mensen ook een goed idee van wie je bent als persoon, dat was belangrijk voor mij. Dus ik heb dat om persoonlijke redenen veranderd”, aldus Norris.

