Lando Norris kwam net tekort tijdens de kwalificatie in Qatar. De Brit kwam niet hoger dan een plek op de tweede startrij, en moet Max Verstappen en George Russell voor zich dulden. Wel kan Norris tijdens de race een klap uitdelen aan Ferrari, want beide Scuderia-coureurs starten achter de beide McLaren-coureurs.

Lando Norris was in Q2 nog bijna drie tienden langzamer dan Verstappen tijdens zijn eerste snelle ronde, en ook in Q3 verloor hij het van de viervoudig wereldkampioen. De wereldtitel is dit jaar natuurlijk al door Verstappen gewonnen, maar toch hoopte de McLaren-coureur op een beter resultaat voor de race in Qatar.

“Dit was niet de positie waar we op hoopten, maar het was het maximale wat we konden doen”, vertelt Norris meteen na de kwalificatie. “Mijn ronde zelf was goed, en ik was er tevreden mee, maar het was niet snel genoeg in vergelijking met de anderen. Ik ben blij dat ik alles uit mijn ronde kon halen, maar niet blij met het resultaat.”

Moeilijkere race

Ondanks zijn teleurstelling met een plek op de tweede startrij, houdt Norris de hoop dat hij in de race er wel met de zege vandoor kan gaan. “Iedereen kon zien hoe dicht iedereen op elkaar zat bij de kwalificatie”, vervolgt de Brit zijn analyse. “Dat geeft ons hoop dat we nog verder in het veld kunnen komen, maar er zijn ook snelle auto’s die achter ons staan. We kijken ernaar uit, en we hadden goed tempo vandaag. Ik verwacht wel een moeilijkere race morgen.”

