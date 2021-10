De zevende plaats in de Turkse Grand Prix was volgens Lando Norris ‘het beste wat we konden doen’. Hij is vooral blij dat hij met de punten de schade beperkt hield ten opzichte van grote concurrent Ferrari.

McLaren groeide na de zomerstop uit tot grote verrassing nadat het in Monza plots een één-twee pakte en het vervolgens in Rusland ook nog eens leek te winnen met Lando Norris, maar regen gooide toen roet in het eten. Toch werd McLaren door Red Bull-teambaas Christian Horner meteen gezien als mogelijke concurrent in de races. Maar hoe goed die twee races gingen, zo tegenvallend presteerde McLaren weer in Turkije. Norris was met de zevende plaats de beste van de twee aangezien Daniel Ricciardo op de dertiende plaats bleef steken. Volgens Norris was zijn zevende plaats ook meteen het best haalbare resultaat.

“Ik denk niet dat we de snelheid hadden om een beter resultaat te behalen”, geeft Norris toe. “Het was een erg moeilijke race, dus het was makkelijk om iets slechts te doen en een fout te maken. Ik ben tevreden met de zevende plaats. Het zijn weer een paar punten. Maar we hebben de schade beperkt ten opzichte van Ferrari, die een goede dag hadden.” Ferrari staat nu op 7,5 punten achterstand van McLaren, al zou hun nieuwe krachtbron met een verbeterd hybridesysteem ze nog een boost kunnen geven voor de resterende zes races. “Het was geen perfecte dag voor ons. We worstelden wat met de auto in de kwalificatie en nu ook in de regen. De zevende plaats was het beste wat we konden doen”, oordeelt de Brit.

Dat McLaren op het ene circuit uitstekend presteert en op andere circuits wat minder, baart Norris geen zorgen. “We moeten er gewoon mee omgaan. Op sommige circuits is de auto erg goed en die races moeten we maximaliseren. Maar in races als deze moet je een slecht resultaat, wat nog wel goed kan zijn, maximaliseren”, besluit Norris.