Lando Norris zegt veel te hebben geleerd van zijn analyse van de Russische Grand Prix met McLaren. De Brit constateert dat zowel het team als hij beter konden doen, maar ziet vooral verbeterpunten in zijn communicatie en het omgaan met de enorme druk die een ‘krankzinnig concentratieniveau’ vereiste.

“Er waren veel positieve dingen”, blikt Norris terug op de Grand Prix van Rusland. De zege leek hem niet te kunnen ontglippen, ook niet toen Lewis Hamilton op zijn staart zat, maar de regen maakte een einde aan de droom. Toch blijft Norris het liever van de positieve kant bekijken. “Ik pakte mijn eerste poleposition, lag aan de leiding en deed het goed vanaf de start tot bijna aan de finish”, lacht hij. “Het was gewoon de pace in zijn algemeen en hoe ik reed voor het grootste deel van het weekend, vanaf de vrijdag en zelfs op zondag, toen het niet zo goed ging, reed ik goed, zelfs in de regen. Er waren veel goede dingen voor zowel het team als voor mij. Dat werd overschaduwd door het resultaat. We hebben het geanalyseerd en er zijn veel positieve zaken die we hopelijk dit weekend meenemen.”

“We zijn gedetailleerd te werk gegaan om ervoor te zorgen dat we het beter doen de volgende keer dat zo’n situatie zich voordoet”, vervolgt de Brit, die de situatie met McLaren heeft geanalyseerd. Bovendien heeft hij twee dagen in de simulator gezeten om te kijken wat er in de toekomst beter kan. “Je hebt geen garanties in de Formule 1. We hoopten het natuurlijk beter te doen, maar er is geen garantie dat je elke keer de juiste beslissing neemt. Soms kan het heel makkelijk schommelen. De onvermijdelijke conclusie was dat we naar binnen hadden moeten gaan. We hadden moeten zien dat er meer regen aankwam. Dat was een conclusie, maar er waren nog veel meer onderdelen. Er waren dingen die ik beter kon en moest doen. Maar we hebben besproken wat we beter konden doen, ook als team”, aldus Norris.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Communicatie is cruciaal

Er zijn dus veel dingen geanalyseerd en besproken, maar voor Norris betekent deze harde les niet meteen dat ze het de volgende keer conservatiever zullen aanpakken en bijvoorbeeld eerder naar binnen zullen gaan. “Het is niet iets dat je kunt voorspellen”, legt hij uit. “Het is iets waar je heel snel naar moet handelen. Er zijn veel dingen nodig om een goede beslissing te nemen. Het kan heel snel veranderen van de ene op de andere ronde, dat hebben we ook in Rusland gemerkt. De ene ronde was het prima, de andere ronde niet. We hebben alles herzien en ik ben er zeker van dat we het de volgende keer beter doen.”

Het team heeft dus veel geleerd van de teleurstelling, maar ook Norris ziet nog wat verbeterpunten voor zichzelf. “Ik heb veel geleerd. Het was niet alleen de beslissing die beter kon, maar ook veel dingen van mijn kant. Het omgaan met de situatie waar ik in zat… ik lag aan de leiding en had Lewis achter me, in zo’n situatie heb ik waarschijnlijk nooit gezeten. Het vereiste concentratieniveau was krankzinnig. Het is lastig te omschrijven. Omgaan met die druk, op de beste manier met het team blijven communiceren terwijl ik met deze druk moest omgaan… Ik hou niet zo veel van communiceren, ik wil vooral stil zijn en rijden. Je moet wel blijven praten en informatie krijgen en geven, terwijl je moet presteren, aan de leiding ligt met Lewis achter je terwijl het regent. In die situatie zitten is een leermoment. Als een ervaring is dit niet iets waar je je op zondagochtend op voor kunt bereiden. Ik was zo goed mogelijk voorbereid, maar dit was weer iets anders. Ik kan beter doen wat betreft de communicatie en kalmte”, concludeert Norris.