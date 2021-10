Lando Norris heeft openhartig gesproken over zijn mentale gezondheid. De Brit stelt dat mensen die de Formule 1 op tv kijken ‘niet beseffen dat een coureur veel doormaakt’ en geeft toe dat hij ‘vaak depressief’ is geweest.

Lando Norris kwam op 19-jarige leeftijd in de Formule 1 terecht. Na jaren in de juniorklassen, waar uiteraard wat aandacht voor is maar die aandacht zeker niet in de buurt komt van de Formule 1, moest hij zichzelf bewijzen bij het grote McLaren. Daar kwam dusdanig veel druk bij kijken dat Norris zich ‘vaak depressief’ voelde.

“Mensen die dit gewoon op tv kijken beseffen niet dat een coureur veel doormaakt”, zegt Norris bij This Morning, waar hij praat over zijn mentale gezondheid. “Het is een beetje jammer, maar er zijn nu meer programma’s waar je te zien krijgt hoe een coureur achter de schermen werkt, en met hoeveel druk en stress hij te maken heeft.”

“Vooral op mijn leeftijd, als 19-jarige in de Formule 1, zijn er veel ogen op je gericht”, vervolgt de Brit. “Dus het omgaan met al dit soort dingen eiste zijn tol. Het gevoel dat ik niet weet wat er gaat gebeuren… Als het fout gaat, als ik niet presteer in de volgende sessie, wat gebeurt er dan? Wat is de uitkomst van dit alles? Zit ik volgend jaar nog in de Formule 1? Wat als dat niet zo is? Wat ga ik dan doen, want ik ben niet zo heel goed in veel andere dingen in het leven?”, vroeg Norris zich regelmatig af.

“En dan voel ik me vaak depressief omdat ik, als ik een slecht weekend heb, denk dat ik niet goed genoeg ben en dat soort dingen. Als die dingen zich opstapelen tijdens het seizoen, en dan heb je nog de kant van de sociale media, dat kan je echt pijn doen”, aldus Norris, die nog wel op een positieve noot afsluit. Hij geeft aan dat praten met McLaren-personeel en vrienden hem geholpen heeft. “Ik ben er nu veel beter aan toe. Ik ben veel vrolijker en kan genieten van alles wat ik doe.”

