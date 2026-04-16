Lando Norris wijst aan wat volgens hem het grootste probleem van de 2026-reglementen is. De McLaren-coureur is van mening dat de nieuwe bolides zelf niet het probleem zijn, – ‘Het is een hele spannende auto om in te rijden’, aldus de wereldkampioen – maar eerder de krachtbron. ‘Voor mij neemt deze te veel controle weg van de coureur’, legt Norris uit.

Lando Norris gaf na de GP Japan al aan dat de nieuwe krachtbron – die onder het 2026-reglement voor vijftig procent bestaat uit elektrisch energie en vijftig procent uit een verbrandingsmotor – soms zorgt voor onbedoelde inhaalacties. “Ik wilde Lewis (Hamilton, red.) op dat moment helemaal niet inhalen. Het is gewoon zo dat mijn accu dan in werking treedt. Ik wil dat niet, maar ik heb er geen controle over,” vertelde Norris destijds.

Op de officiële website van McLaren analyseert de regerend wereldkampioen de 2026-bolides verder, en vergelijkt hij ze met de auto’s van vorig seizoen. “Vorig jaar hadden we enorm veel neerwaartse druk; auto’s die echt aanvoelden alsof ze op rails reden als we ze eenmaal goed hadden afgesteld, en een snelheid die eindeloos leek”, legt Norris uit. “Maar zodra je grip verloor, was het voorbij: dan verloor je op zijn best tijd of belandde je in het grind.”

“Dit jaar hebben de auto’s veel minder downforce en rijden ze veel meer op de limiet”, vervolgt de coureur. “Je kunt slippartijen makkelijker opvangen, en door de iets lagere grip is het een heel spannende auto om in te rijden.” Volgens Norris is de auto zelf daarom ook niet het probleem, maar eerder de krachtbron.

‘Krachtbron neemt te veel controle weg’

De wereldkampioen gebruikt het eerdere voorbeeld van zijn ongewilde inhaalactie op Lewis Hamilton om zijn punt te onderstrepen. “Voor mij neemt (de krachtbron, red.) te veel controle weg van de coureur”, aldus Norris. “Maar ik weet dat de FIA en alle belanghebbenden in de sport zich hierover buigen: er is een goede dialoog geweest met de FIA over dit onderwerp. Ik heb er alle vertrouwen in dat er iets zal worden gedaan tegen de tijd dat we weer in Miami gaan racen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.