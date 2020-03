Nu eens geen succes in simrace voor Verstappen

Max Verstappen won drie van de eerste vier simraces in het Real Racers Never Quit-kampioenschap, maar in race vijf en zes zat het Verstappen afgelopen vrijdag niet mee.

Nadat de eerste twee races met Formule 3-bolides werden verreden en nummer drie en vier met GT’s, was het vrijdag tijd voor virtuele V8 Supercars. Het circuit van keuze was Watkins Glen, met de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde (in het echte leven GT-coureur) op pole voor race één.

Van der Linde won de race ook, voor de echte Supercars-coureur Shane van Gisbergen en DTM-coureur Daniel Juncadella. De vierde plek was voor Lando Norris, na een leuk gevecht met Verstappen, die als vijfde eindigde.

Race twee was wederom een prooi voor Van der Linde, die de voor hem gestarte polesitter Frederik Rasmussen en Agustin Canapino versloeg. Norris werd wederom vierde. En Verstappen? Tiende, nadat hij bij zijn start van plek zeven wat plaatsen verloor door het geduw in het gedrang.

De beste Nederlander in race twee was Rudy van Buren op plaats zes. Maandag zijn de volgende races in het door Team Redline georganiseerde Real Racers Never Quit-kampioenschap. De races van vrijdag zijn hieronder terug te kijken.

