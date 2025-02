In een recent podcastinterview blikt Nyck de Vries nog eens terug op zijn kortstondige Formule 1-avontuur. In 2023 reed de Nederlander tien races voor het toenmalige AlphaTauri, alvorens hij genadeloos werd vervangen door Daniel Ricciardo. Waar Red Bull-adviseur Helmut Marko de gok met De Vries omschreef als ‘zijn grootste fout’, stelt de Friese coureur dat hij in die tijd extra onder druk stond.

Met veel bombarie debuteerde Nyck de Vries in 2023 bij AlphaTauri, het toenmalige neventeam van Red Bull. De jonge coureur had zijn sporen verdiend in de Formule 2 en de Formule E en had tijdens een invalbeurt bij Williams bewezen dat hij ook met een Formule 1-bolide uit de voeten kon. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen. Echter, de Nederlander verbleekte vrijwel direct naast Yuki Tsunoda. Na tien races hakte de Red Bull-top de knoop door en werd De Vries geslachtofferd.

“Dat was een uitdaging”, gaf De Vries onlangs toe in de Cool Room-podcast. “Maar ik koester geen wrok. Ik ben juist dankbaar voor de kans die ik heb gekregen. Ik heb bovendien een jongensdroom kunnen verwezenlijken, al werd het een kort hoofdstuk in mijn carrière.” Na het Formule 1-avontuur keerde hij terug naar de Formule E met Mahindra Racing. “Ik had het geluk dat ik al een carrière had opgebouwd. Andere coureurs die vroegtijdig de Formule 1 moeten verlaten, hebben niets om op terug te vallen. Ik had al in de Formule E en WEC gereden, dus dat maakte een rentree makkelijker.”

‘Extra druk’

Helmut Marko, sinds jaar en dag adviseur bij Red Bull en een van de hoofdverantwoordelijken voor de invulling van de stoeltjes, omschreef het tekenen van Nyck de Vries onlangs als zijn ‘grootste fout’. “Hij (De Vries, red.) had een ongelofelijk CV”, aldus Marko tegenover het Italiaanse Autosprint. “Maar de stopwatch liegt niet – hij was duidelijk de verkeerde keuze.” De Vries verdedigde zich door te stellen dat hij extra druk ervaarde vanuit het team.

“Je voelt een dubbele druk”, legde de Nederlander uit. “Vanuit de media voel je een externe druk, maar vanuit het team word je intern ook op de proef gesteld. Alles wat je doet, wordt onder een vergrootglas gelegd. Je voelt dat er dag en nacht over je wordt geschreven en gepraat. Ik probeerde het gewoon te negeren, maar je voelt nog steeds dat die druk er is.” Na de eerste races plaatste men al vraagtekens bij de competentie van De Vries. “Vanaf het tweede weekend werd er al over een wissel gesproken”, besloot hij. “Dat hielp me niet om goed te presteren.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.