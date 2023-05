Door het noodweer in de regio kwam Nyck de Vries vast te zitten in Emilia-Romagna. Op Instagram vertelt de AlphaTauri-coureur over zijn ervaring met het rampgebied.

De Vries was op weg naar Faenza, de thuisbasis van AlphaTauri. Op woensdag stond daar een marketing-dag ingepland en dus vertrok de Nederlander op dinsdagavond al naar de Italiaanse stad. Tot aan Faenza kwam De Vries echter niet. Door de overstromingen kon hij niet verder naar zijn hotel of terug naar de snelweg.

“Ik zat vast in een klein dorpje met maar één hotel, en dat was al volgeboekt”, vertelt De Vries. “Gelukkig was het team van McLaren daar eerder gestrand en een van hun monteurs was zo vriendelijk mij zijn kamer te geven. De volgende ochtend veranderde de lobby van het hotel in een noodopvang voor mensen die ’s nachts uit hun huizen moesten vluchten.”

De volgende dag werd bekendgemaakt dat de race niet door zou gaan, en dus kon De Vries de regio weer verlaten. “Er was maar één mogelijke optie om naar huis te gaan en dat was via Florence. Na een avontuurlijke rit door de bergen, met hulp van lokale mensen en autoriteiten in verschillende dorpen, ben ik eindelijk veilig thuisgekomen. Het was echt hartverwarmend om te zien hoe iedereen naar elkaar omkeek. Mijn gedachten zijn bij degenen die nog steeds getroffen worden door deze tragedie. Ik zal snel weer terug zijn in Faenza om het team te zien en de mensen in de regio.”