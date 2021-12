Met nog één sprint tot de eindstreep leek Esteban Ocon zeker van de derde plek in Saoedi-Arabië, maar Valtteri Bottas wist met één tiende nipt eerder over de streep te komen. “Zeer frustrerend”, noemt Ocon de manier waarop hij een podiumplek verloor.

Ocon lag lange tijd derde in de chaotische Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Fransman had een goede start én goede herstarts, maar meedoen om de zege zat er niet in. Toch kon hij die derde plek lang vasthouden, tot die ene sprint tot de finishlijn met Valtteri Bottas. De Fin had DRS en kwam met een tiende verschil eerder over de streep. Het leidt tot gejuich bij Mercedes, maar Ocon baalt als een stekker.

“Het is lastig om mijn gevoelens nu te omschrijven, we hebben alles gegeven in deze race”, zegt Ocon. “Het is een frustrerend resultaat omdat we de hele race die derde plek hadden. Geweldig werk van het team, de auto was perfect maar we zitten op een ander niveau dan Mercedes. Om dan die derde plek te verliezen, dat is zeer frustrerend.”

“Maar het is het plan, zoals Fernando het zou noemen”, doelt de Fransman op ‘El Plan’ van Alonso. “We komen waar we willen staan, we halen het maximale uit de auto. Zodra we de pace hebben om ons met de rest te meten, zullen we gevaarlijk zijn. Dat is waar wij naartoe werken. Ik ben extreem trots op al onze beslissingen. Alles was mega en precies goed, maar het was een lastig einde.”

Met de poleposition na de rode vlag leek Ocon weer te kunnen stunten zoals in Hongarije, waar hij de zege pakte op een bizarre dag. Of hij daar in Saoedi-Arabië opnieuw aan dacht? “Ik zou elke kans pakken, er was veel contact in deze race. Bij de eerste twee starts maakte ik vier plaatsen goed, maar ik wist dat ik niet in gevecht was met Lewis en Max. Ik liet ze gaan en zij reden hun eigen race. Het doel was om die derde plaats te behouden en daar slaagden we tot diep in de race in”, besluit Ocon.