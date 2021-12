FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer de knotsgekke Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar het onder het kunstlicht er soms verhit aan toe ging tussen titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Sky Sports

“Lewis Hamilton en Max Verstappen staan op gelijke hoogte op weg naar de laatste race van het seizoen nadat de Mercedes-coureur een ongelooflijk dramatische Grand Prix van Saoedi-Arabië won met rode vlaggen, meerdere crashes en een bizarre botsing tussen de kampioensrivalen te midden van verhitte spanning”, zo omschrijft Sky Sports de knotsgekke race in Jeddah. “De vijftig ronden van de inaugurele race op het Jeddah Corniche Circuit waren absoluut chaotisch en vaak niet te overzien, en vormden misschien wel het meest controversiële hoofdstuk van de epische kampioenschapsstrijd tot nu toe.”

BBC

“In een van de meest dramatische Grands Prix in jaren werd de race twee keer stopgezet, waren er drie starts en vond er een buitengewone reeks evenementen plaats tussen de titelkandidaten”, schrijft de BBC. Ook daar vonden ze het lastig om alles bij te houden. “Er gebeurde zoveel in de loop van de race dat het moeilijk was om bij te houden, omdat het voordeel heen en weer slingerde tussen Hamilton en Verstappen.” Zij verwachten wel dat de rijstijl van Verstappen nieuwe discussies kan aanwakkeren. “De aard van Verstappens gedrag zal het debat doen herleven over de vraag of zijn manier van rijden wel eerlijk is. Hij weigert altijd terug te krabbelen bij wiel tot wiel-incidenten, zelfs wanneer andere coureurs zouden erkennen dat hun rivaal de bocht had gewonnen.”

“Misschien wel het meest dramatische seizoen in de geschiedenis van de Formule 1 komt tot zijn climax in Abu Dhabi, op een herzien circuit. Wie zou hierna nog de uitkomst durven voorspellen?”, sluit de BBC af.

Foto: Getty Images

La Gazzetta dello Sport

“Het was misschien wel een van de meest chaotische, controversiële en gespannen GP’s in de geschiedenis van de Formule 1”, schrijft het Italiaanse La Gazzetta. “Het verliep zoals de organisatoren van de topklasse hadden gedroomd: Lewis Hamilton won en zette de snelste ronde neer, Max Verstappen werd tweede. Dit betekent dat de twee superrivalen in de stand in punten gelijk staan (369,5) met nog één race te gaan, de Grand Prix van Abu Dhabi die komende zondag wordt verreden: wie met één punt meer eindigt dan de ander, is wereldkampioen. Maar de manier waarop het scenario zich ontvouwde is ongelooflijk, met incidenten, rode vlaggen, beslissingen van de wedstrijdleiding die duidelijk niet gelukkig waren met de gevolgen die ze hadden kunnen hebben in het voordeel van de ene of de andere kant, en zelfs een botsing tussen de twee rivalen.”

Marca

“Hamilton overleeft vechtpartij met Verstappen”, kopt het Spaanse Marca. “Max verdiende de zwarte vlag bij een ongepaste braketest, maar kwam er met een straf van vijf seconden vanaf”, oordelen zij. “De onmetelijke Lewis Hamilton heeft in de Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn achtste overwinning van het jaar behaald door Max Verstappen op alle vlakken te verslaan: in talent, in snelheid en vooral door de verregaande onsportiviteit te ontwijken die de Nederlander in dit duel tentoonspreidde.” Naast het verslag delen ze bij Marca cijfers uit, van 10 tot en met 0. De tien gaat naar Hamilton. De nul? Die is volgens het blad voor Verstappen. “Niemand twijfelt aan zijn talent, maar de reglementen zijn er niet om met voeten getreden te worden.”

Daily Mail

“Aan het einde van een van de meest chaotische, smerigste en verwarrendste Formule 1-races uit de geschiedenis gaan Lewis Hamilton en Max Verstappen komende zondag met gelijke stand naar de laatste ronde in Abu Dhabi in hun onvergetelijke duel om het wereldkampioenschap”, schrijft Daily Mail. “Van Verstappen kan worden gezegd dat hij de grens heeft opgezocht, dat hij in ieder geval zijn geluk heeft beproefd in een grijs gebied te midden van het heetst van de strijd. Toch werd hij door de fans uitgeroepen tot coureur van de dag.”