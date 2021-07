Esteban Ocon is ervan overtuigd dat er na de chassiswissel geen probleem meer is met zijn auto. De Alpine-coureur was na een sterke seizoenstart in een dip terecht gekomen, maar meent nu het tij te kunnen keren.

Na een aarzelende openingsrace scoorde Ocon viermaal op rij punten. Daarmee verdiende hij al vroeg in het seizoen een contractverlenging. Daarna bleef hij echter vier races puntloos. Ook strandde hij in beide races in Oostenrijk al in het eerste deel van de kwalificatie. Ondertussen kwam teamgenoot Fernando Alonso juist steeds meer op stoom.

Ocon kon geen verklaring vinden voor het verschil. Om uit te sluiten dat er iets fundamenteel mis was met zijn auto, kreeg hij van Alpine voor de Grand Prix van Engeland een nieuw chassis. Daarmee kwam hij weer door Q1, bleef hij binnen een tiende van Alonso in de kwalificatie en pakte hij weer een paar punten.

“Ik ben er dus vrij zeker van dat het probleem is opgelost”, zegt Ocon tegen Autosport. “Overigens hebben we naast de chassiswissel nog wat zaken veranderd. We zagen iets dat mogelijk de oorzaak kon zijn geweest. Ik voel me weer goed in de auto nu. Zodra ik naar buiten reed in de eerste training was ik weer competitief. Hopelijk kan ik nu weer een reeks puntenfinishes neerzetten.”

