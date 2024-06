Esteban Ocon was niet te spreken over de onderlinge verhoudingen binnen Alpine tijdens de GP van Canada. Het team finishte met twee auto’s in de top tien, maar volgens Ocon werden er oneerlijke orders gegeven gedurende de race. De Fransman moest zijn negende plek uiteindelijk afstaan aan teamgenoot Pierre Gasly – die hij er ook nog eens van verdenkt dat hij een veel lichtere auto heeft.

In de slotfase van de race moest Esteban Ocon zijn negende plaats aan Pierre Gasly geven – laatstgenoemde zou immers meer kans hebben om Daniel Ricciardo (P8) in te halen. Gasly kon geen vuist maken tegen de Visa RB-coureur en kwam uiteindelijk als negende over de streep, gevolgd door zijn teamgenoot. “Ik ben blij voor Alpine”, zei Ocon tegen Canal Plus, “maar we hadden eigenlijk weer van plek moeten wisselen.”

“De orders sloegen sowieso nergens op”, vervolgde hij. “Ricciardo reed tweeënhalve seconden voor ons. Maar goed, ik ben een teamspeler, ik heb mijn taak gedaan. Het is jammer dat het team dat niet doet. Dit zal nog wel vaker gaan gebeuren dit jaar.” Hebben dergelijke orders iets met zijn recente ontslag te maken? “Ik geef [Alpine] het voordeel van de twijfel”, antwoordde Ocon. Begin juni werd duidelijk dat de Fransman in 2025 niet verdergaat bij het team uit Enstone.

Zwaardere auto

Daarmee was Ocons relaas nog niet gedaan – hij verweet Alpine ook nog eens dat ze Pierre Gasly een lichtere wagen hebben geven. “Ik heb al een tijdje een veel zwaardere auto”, verklaarde Ocon. “Het is de bedoeling dat we [het gewicht] gedurende het jaar rouleren, maar ik heb sinds Miami al pech.”

Pierre Gasly ontkende dat hij werd voorgetrokken door het team. “Aan het begin van het seizoen was mijn auto iets lichter”, gaf hij toe, “maar daarna hebben we continu onderdelen uitgewisseld, dus ik ben hooguit een kilo lichter. Het ligt allemaal erg dicht bij elkaar.”

