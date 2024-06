Yuki Tsunoda kende een lastig weekend in Montréal – de coureur van Visa RB moest vechten om zijn plaatsje in de top tien te behouden, maar een uitglijder in de slotfase kostte hem uiteindelijk de race. De Japanner wist een nare crash te voorkomen, alvorens hij doorreed naar de veertiende plek. Tot overmaat van ramp kreeg Tsunoda nog een opvallende boete om zijn oren.

Het was een teleurstellende Canadese Grand Prix voor Yuki Tsunoda. Met nog vier rondjes te gaan, verloor hij de controle over zijn VCARB01. De coureur kon ternauwernood een crash voorkomen, maar was zijn plekje in de top tien definitief kwijt. Achteraf nam de Japanner zijn verantwoordelijkheid. “Het was mijn schuld”, zei hij tegen Formula1.com. “Ik had al de hele race moeite met de remmen, maar het was gewoon een domme actie.”

Geen punten voor Tsunoda dus, maar wel een opvallende boete. Na de race werd hij naar de stewards geroepen voor een bijzondere overtreding. Wat blijkt, Yuki Tsunoda was te laat voor het Canadese volkslied tijdens de openingsceremonie van de race. Dat kwam de Japanse coureur duur te staan – de FIA gaf hem een boete van liefst 10.000 euro.

Na een ijzersterke kwalificatie van het team van Visa RB, gaat de Italiaanse renstal met vier punten naar huis – Daniel Ricciardo kwam als achtste over de finish. Het is pas de derde keer dat de Australiër boven zijn teamgenoot eindigt. Tsunoda, die de afgelopen weken hoge ogen gooide, tekende zaterdag een nieuw contract met Visa RB – ook in 2025 blijft hij in Faenza.

Bekijk de beelden van Tsunoda’s uitglijder hieronder:

