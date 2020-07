Ocon na eerste GP in 588 dagen: ‘Weet dat ik tot meer in staat ben’

Voor Esteban Ocon was de GP van Oostenrijk zijn eerste Grand Prix in 588 dagen. De laatste race die Ocon voor vandaag reed was namelijk de seizoensfinale in 2018. De Fransman denkt dat hij opnieuw wat meer gewoon moet worden aan het racen om zijn volledig potentieel te kunnen benutten. “Ik weet dat ik beter kan, maar dat geldt ook voor het team.”

Een openingsdans om niet snel te vergeten, zo kan je de GP van Oostenrijk wel omschrijven. Volgens Esteban Ocon was het een van, zo niet de drukste race van zijn carrière. “Het was een heel drukke race, een van de drukste in de Formule 1 voor mij. Dat is goed en niet goed”, vertelt de Fransman. “Het betekent dat we niet de kwalificatie hadden die we zouden moeten hebben, maar het betekent ook dat de auto meer kan.”

Het is ook in de kwalificatie dat Ocon hoopt te verbeteren. “We moeten beter kwalificeren, dan zullen de races ook beter worden”, stelt de Renault-coureur. Toch kijkt Ocon tevreden terug op zijn eerste GP in bijna 600 dagen. “Na de kwalificatie van zaterdag is dit een geweldig resultaat. Punten waren het doel, dus ik ben blij met de vier punten die ik scoor. Maar we weten dat we tot meer in staat zijn.”

Volgens Ocon is er zowel bij het team als bij hemzelf ruimte voor verbetering. “Er zit meer in mij, maar ook in het team. Ik heb zeker niet perfect gereden,” is Ocon zelfkritisch, “maar ook het team was niet perfect dit weekend. Als we de details juist krijgen, zit er meer in deze auto”, herhaalt de Fransman.

De Formule 1 rijdt volgende week voor het eerst in haar bestaan twee opeenvolgende race op hetzelfde circuit. Wat betekent de race van vandaag voor nummer twee volgende week volgens Ocon? “Sommigen teams die niet zoals gewenst presteerden, zullen verbeteren, en wij zijn een van die teams. Volgende week zal het dichter bij elkaar zitten”, voorspelt de Fransman. “Dan zal het meer afhankelijk zijn van de auto, want deze week was het voor velen toch opnieuw even inkomen. Ik verwacht een andere rangorde volgende week.”

