Esteban Ocon is het niet eens met de stewards, die hem bij de Grand Prix van Italië een tijdstraf van vijf seconden gaven voor een incident met Sebastian Vettel. Het had volgens hem onbestraft moeten blijven, wat ook het geval was in 2019: “Het was gewoon een race-actie, geen race-incident.”

Ocon stond in de race onder druk van Sebastian Vettel. Na een goede run uit de eerste chicane positioneerde hij zijn auto aan de buitenkant bij Ocon, maar die kwam wat meer terug naar die lijn waardoor Vettel moest uitwijken via de ‘escape road‘. Het incident werd bekeken door de stewards, die besloten om Ocon een tijdstraf van vijf seconden te geven. Die vijf seconden incasseerde hij bij de pitstop, waarna hij tot de tiende plaats in de race kwam. Toch was Ocon het niet helemaal eens met het besluit van de stewards en wijst daarbij naar het vergelijkbare incident tussen Charles Leclerc en Lewis Hamilton in 2019, dat onbestraft bleef.

“Het incident met Sebastian was gewoon een race-actie, niet een race-incident”, meent Ocon. “Hetzelfde gebeurde in 2019 met Charles en Lewis, toen werd er geen actie ondernomen. We hadden geen schade aan de auto, er gebeurde niks. Het kostte me drie plaatsen, zou ik zeggen. Dat is dus best wel frustrerend. We reden zij-aan-zij, een beetje te dicht bij elkaar, maar de baan versmalt als je de remzone nadert. Ik heb het stuur niet echt bewogen.”

“Dat is ook precies wat er met Charles en Lewis gebeurde,” vervolgt Ocon, “en als er voor dat incident geen straffen zijn uitgedeeld, dan had dat in mijn geval ook niet moeten gebeuren. Het was hetzelfde. Normaal gesproken ben ik het eens met de stewards, maar in dit geval ben ik het er niet mee eens”, besluit de Fransman.

