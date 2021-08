Kersvers racewinnaar Esteban Ocon zegt dat het ‘een stuk makkelijker’ was om vooraan te rijden in de race, dan te vechten in het middenveld. Hij vond het wel een uitdaging om de pushende Sebastian Vettel achter zich te houden, maar: “Vooraan ben jij degene die het tempo bepaalt.”

De zege in de Hongaarse Grand Prix was Ocons eerste zege sinds 2015, toen hij in de GP3 – wat nu F3 is – de eerste race van het seizoen won. Hoewel het dus weer eens wennen was voor de Fransman, zegt hij dat het een stuk makkelijker was dan de andere races dit seizoen.

“Nee, ik voelde me niet roestig”, zegt Ocon. “Het spijt me om teleur te stellen, maar het is gemakkelijker om vooraan te vechten zoals we nu deden, om de concurrentie achter ons te houden, dan vechten in het middenveld zoals we gewend zijn. Dat is veel lastiger. We hebben dus de hele tijd een goede training gehad”, aldus de Fransman.

Ocon moest vooraan een lange tijd de groene Aston Martin van Sebastian Vettel in zijn spiegels houden. Het werd nog even spannend met de strategie, maar Vettel kon na een langzamere pitstop op het bochtige circuit niet tot een echte inhaalpoging komen. “Het gevecht in het middenveld is een stuk zwaarder dan vooraan”, benadrukt hij nog maar eens. “Het was lastig omdat Sebastian me flink onder druk zette en het me lastig maakte, maar als je vooraan rijdt heb je schone lucht. Jij bent dan degene die het tempo bepaalt”, aldus Ocon.

