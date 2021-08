Racewinnaar Esteban Ocon heeft onthuld dat hij voor de start van de Hongaarse Grand Prix heeft gesproken met Lance Stroll. De Fransman hoopte van zijn Canadese collega wat advies te krijgen voor de start in de regen: “Hij houdt net zoveel van die omstandigheden als ik.”

Het leek een droge race te worden in Hongarije, totdat er ineens een buienlijn zich een weg baande naar de Hungaroring. De buien naderden het circuit snel en de regen viel dan ook al voor de start. Het was, mede door het hete asfalt, niet genoeg regen voor de full wets, maar iedereen begon de race wel op de intermediates.

Lees ook: Ocon geniet van zege: ‘Wát een moment, ik ben Alpine en Alonso zo dankbaar’

Omdat de race in de regen begon, wist Esteban Ocon direct naar wie hij moest gaan voor advies: Lance Stroll. De Canadees blinkt vaak uit in de regen, wat hij vorig jaar nog in Turkije maar weer eens aantoonde. “Ik heb een gesprek gehad met Lance omdat hij een geweldige starter is en hij net zoveel van dit soort omstandigheden houdt als ik”, zegt Ocon. “Normaal gesproken eindigen we dan wat meer naar voren onder dit soort omstandigheden. Hij zei dat het makkelijk is om een fout te maken bij de start, maar ik ben blij dat hij me ontweek”, aldus Ocon.

Achteraf gezien bleek Stroll niet per se de beste raadgever voor de Alpine-coureur. Stroll verremde zich volledig in de eerste bocht en knalde zo op hoge snelheid tegen de zijkant van de Ferrari van Charles Leclerc aan. Zijn race zat er daarna al op terwijl Daniel Ricciardo als ‘bijkomende schade’ een tik kreeg van Leclerc. “Hij maakte de weg wat vrij voor me”, grapt Ocon. “Ik had dus wel het geluk aan mijn zijde, ik ben blij dat ik door kon gaan achter Lewis (Hamilton, red.).”

Lees ook: Racewinnaar Ocon ontsnapt aan straf voor fout parkeren na race

Door de crashes veroorzaakt door Stroll en Valtteri Bottas, die beide een gridstraf van vijf plaatsen hebben gekregen voor de Belgische Grand Prix, kreeg Ocon vrij baan om bij de herstart als tweede achter Hamilton aan te sluiten. Hij nam de leiding over omdat de Mercedes-coureur als enige op de intermediates op de grid zou starten terwijl de rest de pits in dook voor slicks. Na zeventig ronden de groene bolide van Sebastian Vettel in zijn spiegels te houden ging Ocon er met de overwinning vandoor. Het was zijn allereerste Formule 1-zege. Hij was daarmee de tweede Franse winnaar in een jaar tijd en de 111e racewinnaar in de koningsklasse van de autosport.

Foto: BSR Agency