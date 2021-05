Het was een uitstekende kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje voor Esteban Ocon, die verrassend genoeg de vijfde tijd noteerde. De Alpine-coureur zegt dat dit resultaat laat zien dat het team een stap vooruit heeft gezet, al had het nog beter kunnen zijn voor de Fransman: “Ik was aan het verbeteren maar toen had ik ineens een probleem.”

De verschillen in de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya in de kwalificatie zijn bijzonder klein. Beide Alpine-coureurs weten door te gaan naar Q3 maar ook daar zijn de blauwe bolides sterk. Fernando Alonso kan echter niet verrassen en moet met de tiende startplek genoegen nemen, maar zijn Franse teamgenoot verrast en noteert een indrukwekkende vijfde tijd. Hij is daarmee beide McLaren-coureurs te snel af, evenals Carlos Sainz.

Ocon verraste met de vijfde tijd in de kwalificatie in Spanje. Foto: Motorsport Images

“Ik voel me goed”, glundert Ocon achter zijn mondkapje bij Sky F1. “Het was een hele goed sessie. Het is al een tijdje geleden dat ik in de top-vijf begon. Dit resultaat toont aan dat we goed werken binnen mijn groep mensen. We waren aan het begin van het seizoen niet tevreden met waar we stonden. Beide fabrieken hebben hard gewerkt aan verbeteringen. Dit is een bevestiging dat we een stap vooruit hebben gezet.”

Ocon begon twee keer eerder in zijn Formule 1-carrière vanaf de vijfde plaats: vorig jaar in de Grand Prix van Stiermarken en in 2017 in de Grand Prix van Japan. Hij startte slechts twee keer vanaf een betere positie, de derde plek wel te verstaan: de Grand Prix van Italië in 2017 en de Grand Prix van België in 2018.

Hoewel er dus vooral tevredenheid heerst over de vijfde startplek, is er ook teleurstelling over wat het had kunnen zijn. “Ik was aan het verbeteren, maar toen hadden we ineens een probleem”, legt Ocon uit. “We moeten kijken wat het precies was, want ik zat een tiende onder mijn eigen tijd, dus dat had de vierde plek kunnen zijn. De auto zal dit ook in de race kunnen. Charles was vrijdag erg snel, maar we zullen zeker het gevecht aangaan”, blikt de Fransman alvast vooruit naar de race.