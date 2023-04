De kogel is door de kerk: de sprintraceweekends in de Formule 1 krijgen een andere opzet. Zowel de sprintrace van op zaterdag als de reguliere Grand Prix op zondag krijgt een eigen kwalificatie.

De sprintraces werden in 2021 ingevoerd met als doel om de actie en spanning beter te verdelen over de drie dagen van een GP-weekend. De vrijdag kreeg één vrije training en de kwalificatie voor de korte sprintrace op zaterdag. De uitslag van die sprintrace met een lengte van honderd kilometer, vormde de startopstelling van het hoofdmenu op zondag, de Grand Prix. Tussendoor werd er op zaterdagochtend ook nog een tweede vrije training afgewerkt.

In het nieuwe format vindt er op vrijdag nog steeds een vrije training plaats, direct gevolgd door de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. Op zaterdagochtend volgt dan – in plaats van de tweede vrije training – een aparte kwalificatie voor de sprintrace later die dag. Daarmee wordt de zaterdag een echte op zichzelf staande sprintracedag.

Schade beperken

De FIA verwacht op deze manier tegemoet te komen aan de wensen van de teams. Die vinden de tweede vrije training op zaterdag sowieso overbodig, omdat die onder parc fermé-regels plaatsvindt (na de vrijdagse kwalificatie) en er dus weinig aan de wagens mag worden gesleuteld. Maar daarnaast speelt het beperken van de schade een belangrijke rol. Voorheen bepaalde de uitslag van de sprintrace op zaterdag de startvolgorde van zondag. Viel je in de sprintrace uit dan startte je helemaal achteraan in het hoofdnummer en dat leidde regelmatig tot dodelijk saaie optochten op de zaterdagmiddag. Nu de Grand Prix en de sprintrace elk een eigen kwalificatie hebben, kunnen de coureurs in die sprintrace wat meer risico’s nemen.

Extra krachtbron

Om de teams verder tegemoet te komen is de FIA akkoord gegaan met het toevoegen van een extra krachtbron in de pool. Tot dusverre mochten er van de interne verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K drie exemplaren gebruikt worden, nu zijn dat er vier.

De FIA heeft ook duidelijkheid gegeven over de invulling van de twee kwalificaties. Die krijgen beide de reguliere opzet met Q1, Q2 en Q3, maar in de sprintkwalificatie op zaterdag worden de sessies korter (twaalf, tien en acht minuten). De veranderingen gaan komend weekend al in, tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Tijdschema: alle starttijden van de (sprintrace) Grand Prix van Azerbeidzjan

