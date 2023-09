De alleenheerschappij van Max Verstappen in 2023 heeft een negatief effect op de populariteit van de Formule 1. Dat blijkt uit een onderzoek van Buzz Radar. Door middel van kunstmatige intelligentie en analyseprogramma’s onderzocht Buzz Radar het social media gedrag rondom de Formule 1 van de afgelopen zeven jaar. De resultaten voorspellen weinig goeds voor de sport.

Sinds 2017, toen Liberty Media de Formule 1 overnam, is de populariteit van de sport gestaag toegenomen. De marketing en aanwezigheid op social media ondergingen drastische veranderingen, de menselijke kant van de sport werd meer getoond, en fans kregen veel meer een kijkje achter de schermen. De Netflix-serie Drive to Survive speelde hier natuurlijk ook een grote rol in. Daarnaast had de sport ook nog voordeel van andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld de lockdowns tijdens de pandemie waardoor mensen meer tijd hadden om de sport te volgen, een nieuwe generatie topcoureurs waar veel jongere fans zich mee konden identificeren, en natuurlijk de titanenstrijd in 2021 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Negatieve cijfers

Dat alles leidde volgens het rapport van Buzz Radar tot een piek in de populariteit van de Formule 1 aan het eind van 2021 en het begin van 2022. Maar sindsdien is die populariteit in rap tempo afgenomen. Vooral de dominantie van Red Bull en Verstappen dit jaar heeft daar niet bij geholpen. Van 2017 tot en met 2021 was de Formule 1 de snelst groeiende sport qua populariteit. Het afgelopen jaar zijn er echter alleen maar dalingen te zien.

De cijfers zien er niet goed uit. In de periode januari tot en met mei van dit jaar ging het op social media slechter dan in dezelfde periode in de twee jaar daarvoor. Het aantal nieuwe volgers halveerde bijna ten opzichte van 2022, en het aantal posts over de sport daalde met bijna vijf miljoen. In totaal nam het bereik van de sport op social media af met ruim 60 procent. Dit gaat hand in hand met de daling in de kijkcijfers op TV, zoals Liberty Media-CEO Greg Maffei recentelijk aangaf.

Negatieve toon

Maar de cijfers zijn niet het enige probleem, zo stelt het rapport. “De data van 2023 vertellen ons ook dat er een fundamentele verandering is in de manier waarop er over de Formule 1 wordt gepraat. Er is een zichtbare toename in het gebruik van negatieve beschrijvingen. Woorden als ‘saai’ en ‘irritant’ komen nu bijzonder vaak voor. Daarmee vervangen ze positieve beschrijvingen als ‘spannend’ en ‘interessant’.”

En dat kan volgens het rapport een best wel ingrijpend effect hebben. “Onze modellen voorspellen een sterke daling in online interesse in de Formule 1 totdat de dominantie van Max Verstappen en Red Bull ophoudt en de rest dichterbij komt. De modellen suggereren dat de Formule 1 maar liefst 50 procent van de nieuwe fans kwijt kan raken in 2024 als dezelfde coureur de sport blijft domineren. Hoe spannender de titelstrijd, hoe meer mensen over de Formule 1 praten. Deze nieuwe fans verwachtten een spannende competitie vergelijkbaar met 2021. Als dat niet zo is, dan vertrekken ze weer. De dalende lijn van 2023 dreigt zich voort te zetten totdat er weer spannendere races zijn.”

Een lichtpuntje

Toch is er volgens het onderzoek ook zeker wel een lichtpuntje. De algemene toon van de gesprekken over de Formule 1 is namelijk een stuk positiever geworden, ondanks dat de races zelf dus niet langer als spannend worden gezien. Doordat fans nu vaker naar de menselijke kant van de coureurs en de teams kijken, wordt er ook vaker op een positieve manier gesproken over deze mensen. Eerder ging het vaker over de techniek en de feitelijke elementen van de Formule 1, wat tot neutrale gesprekken leidde. In totaal is bijna de helft van de gesprekken over de Formule 1 nu positief van aard, tegenover slechts acht procent negatief. De conclusie van het rapport: de hoeveelheid fans en interactie neemt af, maar de interactie die er nog wel is, is duidelijk meer gepassioneerd.

