Max Verstappen heeft wel wat met Brazilië: los van het feit dat hij eigenlijk altijd goed gaat op het Autódromo José Carlos Pace, heeft hij natuurlijk een Braziliaanse vriendin (Kelly Piquet), is groot liefhebber van de Braziliaanse keuken en kreeg de fanatieke fans al meermaals op de banken op Interlagos. Ondanks zijn band met het land, voelt de Grand Prix niet als een soort thuiswedstrijd.

Vier keer stond Verstappen al op het podium op het circuit in São Paulo, waaronder één keer als winnaar, onder luid gejuich. Al heeft Verstappen de Braziliaanse fans altijd wel enthousiast weten te krijgen. Mede natuurlijk dankzij die galavoorstelling in de regen, in 2016, die menig liefhebber ongetwijfeld aan de Braziliaanse legende Ayrton Senna deed denken.

Tel er Verstappens persoonlijke band met het land bij op, en je kan wel stellen dat het een op het oog bijzondere race voor hem is. “Het is altijd leuk hier te komen”, beaamt Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers. Maar een soort van thuisrace, zo antwoordt hij desgevraagd, dat is het toch niet. “Nee, dat is een beetje vergezocht. Tenzij je een paspoort van een land krijgt, is het geen thuisrace”, grapt hij.

Verstappen verwijst zo mogelijk naar rivaal Lewis Hamilton. De Brit werd eerder deze week tot ereburger van Brazilië uitgeroepen. Nuchter als hij is, voelt de onder de Nederlandse vlag rijdende, maar in België geboren Verstappen zich toch nog vooral thuis in die twee landen – niet toevallig natuurlijk ook waar zijn ouders vandaan komen. “Dus het is prima zo”, benadrukt hij.

Aftellen

De sowieso in ontspannen doen verkerende Verstappen kan behalve van het altijd mooie Braziliaanse raceweekend, ook genieten van het feit dat hij zonder spanning de rest van het jaar kan afmaken. “Er is namelijk geen spanning”, erkent de kampioen, die al wel aftelt naar het eind van het seizoen. “Ik vind het natuurlijk leuk om te proberen meer races te winnen, maar uiteindelijk ben je wel blij als het pauze is.”

Met nog twee races te gaan, is er misschien ook meer tijd om stil te staan bij wat hij en Red Bull dit jaar allemaal hebben bereikt. De ‘dubbel’ is binnen, Verstappen heeft een recordaantal van veertien races gewonnen, Red Bull staat op zestien zeges en collega Sergio Pérez kan nog vice-kampioen worden. “Door hoe druk het is, vergeet je er soms van te genieten, maar het blijft allemaal heel mooi en bijzonder.”

