In de afgelopen races werd het regerend kampioen Red Bull niet makkelijk gemaakt – waar het vorig jaar nog comfortabel naar beide titels reed, kunnen meerdere teams zich nu meten met de Oostenrijkse renstal. Ook McLaren, dat in de laatste paar races consistent op het podium eindigde, vormt een gevaar voor Red Bull. Volgens Helmut Marko zijn ze in Woking vooral goed in afkijken.

De adviseur van Red Bull zag hoe zijn team in Monaco slechts acht punten ophaalde – Max Verstappen kwam als zesde over de finish, Sergio Pérez haalde de eindstreep niet. Rivalen Ferrari en McLaren voerde ondertussen de top vier aan. Marko legde bij OE24 uit waarom het gat met de concurrentie begint te slinken. “We zitten nu in ons derde jaar met deze reglementen”, doelde hij op de zogenaamde ground effect-auto’s van 2022. “[Bepaalde teams] beginnen ons nu na te doen.”

Marko verdenkt vooral McLaren van afkijken bij Red Bull. “Sommigen zijn er beter in dan anderen”, vervolgde hij. “Dat zie je bij McLaren. Maar Ferrari blijft zich ook steeds verder ontwikkelen.” Dat teams elkaar gaan kopiëren is niks nieuws. Zeker wanneer bepaalde reglementen al een tijdje van kracht zijn, beginnen de teams een uniform ontwerp te hanteren. Red Bull – dat met name vorig jaar héél ver voor liep op de rest – is dan het gedoodverfde voorbeeld.

