Ik kreeg woensdagavond allemaal filmpjes doorgestuurd van de vloedgolf op de Hungaroring, waarop het leek alsof het circuit compleet werd weggespoeld door noodweer. Tien kilometer verderop bestelde ik op dezelfde tijd in het bruisende hart van Boedapest samen met een Belgische collega een biertje op een terras. Het kan verkeren.

De lucht betrok weliswaar laat in de middag, maar de buien sloegen het centrum van Boedapest over. Daar was het benauwd, er viel in de buitenlucht simpelweg niet tegen de zweetdruppels te vechten. We konden ons nauwelijks voorstellen dat een kwartiertje verderop storm, onweer en hevige regenval voor enorme overlast zorgden. ‘Alles oké?’, vroeg mijn dochter. Geen idee wat ze bedoelde. Totdat de beelden langskwamen.

Ruim een half etmaal later zijn er op het circuit nauwelijks nog sporen zichtbaar van de vloedgolf. De mediaparkeerplaats, een immens grasveld, is alweer opgedroogd en de pitstraat is in gebruik. Alleen bij het motorhome van McLaren krijg je enig idee hoe sterk de storm en regenval de avond ervoor zijn geweest.

Dat ontdekt ook Oscar Piastri, wanneer hij om half 1 op de Hungaroring arriveert. Zoals gebruikelijk loopt hij, gevolgd door een batterij fotografen en selfiejagers, in een lijn door naar het gastenverblijf van zijn werkgever. Maar voor de ingang met daarop de tekst Forever Forward wordt hij door een van de teamleden tegengehouden. ‘Sorry Oscar’, krijgt de Australiër te horen. ‘Je kunt niet naar binnen.’ Hij moet een deurtje verder, naar de engineersruimte achterkant pitstraat.

De bovenkant van het motorhome van McLaren is er in de storm afgewaaid. Binnen zitten een paar dames achter hun computer te werken, verder is de ruimte totaal verlaten en donker. Het zit de Britse renstal wat dat betreft niet mee de laatste tijd. In Spanje brak er door kortsluiting brand uit in het motorhome, waardoor het onbruikbaar was. En nu, een maand later, is het dak eraf gewaaid. Het motorhome lijkt vervloekt, McLaren is opnieuw ontheemd.

De deur van het mobiele onderkomen blijft ook dit weekend gesloten, in ieder geval voor gasten en journalisten. Pech. Zeker als er zondagmiddag misschien wel iets te vieren valt…

