Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over een persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan Gwen Kleverlaan.

Het is donderdagmiddag in Monaco. Mijn eerste Nederlandse mediasessie met Max Verstappen. Terwijl ik over het grote terras richting de ingang van het drijvende Red Bull-motorhome loop, kijk ik mijn ogen uit: ze hebben hier gewoon Formule 1-auto’s tentoongesteld! Hier en daar schiet ik nog even een foto voor onze sociale mediakanalen en dan word ik toch door mijn collega aan het jasje getrokken. Het is tijd de wereldkampioen te ontmoeten.

We schuiven, samen met de rest van de Nederlandse pers, aan tafel. Ik moet eerlijk bekennen dat ik op dat moment toch wat zenuwachtig ben. Een rookie eigenlijk, zo’n meisje tussen al die ervaren journalisten. Op het moment dat Max bij ons aansluit voel ik de trots wel overheersen, dat heb ik toch maar even geflikt. ‘Wat een normale, nette jongen’, is het eerste wat mij te binnen schiet. Alles draait hier in Monaco om zien en gezien worden, maar hij zit daar gewoon in zijn spijkerbroek en Red Bull-shirtje. Er wordt weinig opvallends gezegd, meer over algemene zaken gesproken. Ja, dat het geen makkelijk weekend gaat worden voor Red Bull en dat hij geen fan is van stratencircuits. Maar zo’n eerste ontmoeting laat toch een onuitwisbare indruk achter.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)