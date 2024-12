Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over hun opvallendste, persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan columnist Noël Ummels.

Ik weet niet in hoeverre Max zich Limburger voelt, maar feit is dat hij in Belgisch Limburg geboren en getogen is en als Nederlands Limburgs te boek staat, dankzij zijn vader. En net als zijn vader legt hij een directheid aan de dag die allesbehalve Limburgs is. Ik kan het weten, want ik ben geboren en getogen in Nederlands Limburg. Daar draait men graag om de hete brij heen, ontaarden een welhaast aangeboren bescheidenheid en een curieus provinciaal minderwaardigheidscomplex niet zelden in conflictvermijding.

Hoewel ik al ruim veertig jaar buiten de provincie woon, heb ik er nog steeds last van. Heel anders dan zoals Nederlanders in het buitenland bekendstaan: direct op het onbeschofte af. Het kan bij Max weleens ver gaan, als hij zijn engineer via de boordradio uitkaffert zoals in Hongarije, toch ben ik jaloers op die directheid. Het schept duidelijkheid en laat geen millimeter ruimte voor misinterpretatie. De Formule 1 is geen plek voor nuance, ook deze on-Limburgse eigenschap maakt Max tot kampioen. En dan kan hij buiten werktijd net zo beleefd en bescheiden als de doorsnee-Limburger zijn. Want een zichzelf overschreeuwende grote bek waar stiekem ook een minderwaardigheidscomplex achter zit, dat is natuurlijk ook niks.

