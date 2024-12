Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over hun opvallendste, persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Als eerste is het de beurt aan Bas Holtkamp.

Terugblikkend op het jaar springt niet alleen de strijd tussen Verstappen en Norris eruit, maar ook de zo nu en dan gepeperde uitspraken van de wereldkampioen. Recht voor z’n raap en zonder blad voor de mond. Nu zijn we dat wel van hem gewend, maar dit jaar kwamen ze wat frequenter voorbij. Zo ook op een druilerige donderdag in Spa-Francorchamps.

Het is druk rondom de tafel waar Verstappen plaatsneemt in het motorhome van Red Bull. Veel drukker dan normaal. Niet gek, want de afgelopen race in Hongarije verliep niet op rolletjes. Verstappen uitte over de boordradio flink zijn ongenoegen en dat deed aardig wat stof opwaaien. “Als je mijn taalgebruik niet aankunt, luister dan niet of zet het geluid uit”, reageert de Nederlander hier ad rem en geheel op eigen wijze op in de Ardennen. De omstanders van de pers, inclusief ikzelf, grinniken en weten dat ze weer een heerlijke quote te pakken hebben. En eerlijk is eerlijk, het is tegenwoordig een verademing dat er ook sporters rondlopen die wars zijn van diplomatie en niet zijn lamgeslagen door een mediatraining.

Max is gewoon Max, en zal ook altijd Max blijven.

