Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over hun opvallendste, persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan redacteur Noa de Ruijter.

Dat Max Verstappen hard kan rijden, heeft hij door de jaren heen al vaak bewezen tijdens indrukwekkende races. Ook dit jaar was daar bijvoorbeeld zijn briljante inhaalrace in São Paulo. De Red Bull-coureur reed toen in de regen van de zeventiende plek naar de overwinning. Wat ook briljant is aan Verstappen, is zijn heerlijke, droge humor. Zo zag ik hoe de kersverse viervoudig wereldkampioen, vlak na het binnenhalen van zijn titel in Las Vegas, het niet kon laten om McLaren-CEO Zak Brown even op de hak te nemen voor de camera’s van Sky Sports.

De Amerikaan had eerder gezegd dat ‘zes of zeven coureurs’ wel wereldkampioen zouden kunnen worden in de Red Bull van Verstappen. De Nederlander heeft een goed geheugen en vond het daarom wel leuk om Brown even aan zijn kritiek te herinneren. “Zoals je al zei, eerder kon ik alleen in de snelste auto winnen”, grapte Verstappen tegen Brown, die de grap sportief opvatte.

Het moment was nog niet het einde van Verstappens comedy club die avond. Ook bij Viaplay grapte de wereldkampioen door. “Kater, Qatar, dat lijkt het een beetje op elkaar”, zei de Nederlander lachend, nadat het gesprek op de festiviteiten in Las Vegas was gekomen. Christian Horner onthulde eerder in het seizoen dat Verstappen mede van Daniel Ricciardo heeft geleerd om te genieten van het moment en het leven niet zo serieus te nemen. Op zijn beurt leert de wereldkampioen met zijn droge humor ook weer aan ons om hetzelfde te doen.

