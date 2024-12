Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over een persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan Frank Woestenburg.

Verstappens dragen het hart op de tong en zijn geenszins toneelspelers. Goed is goed, slecht is slecht. En fucked is fucked…

Max Verstappen is daarin niet anders dan zijn vader. Op zondagochtend voor de GP van São Paulo zie ik Max in de overdekte paddock staan. De stoom komt uit zijn oren. Ik hoor termen als ‘bullshit’ en ‘belachelijk’ voorbij komen, de ogen spuwen vuur. In de kwalificatie, door het slechte weer in de Braziliaanse metropool verschoven naar de zondagochtend, is hij slachtoffer geworden van een dubieuze beslissing van de FIA-stewards die hem toch al niet gunstig gezind zijn. Daardoor moet hij de race aanvangen vanaf P17. Hij voelt het als onrecht.

Even later zit ik aan tafel met vader Jos. Hij voorspelt het al. ‘Als Max boos of getergd is, berg je dan maar. Hij wordt er alleen maar sneller van’, is de strekking van zijn relaas. Een paar uur later ziet de wereld er heel anders uit. Max Verstappen heeft de GP van São Paulo op zijn naam geschreven door in de regen van P17 naar P1 te rijden. Een unieke prestatie. “Ik zei het je toch?”, zegt Jos Verstappen uren later met een brede lach. Inderdaad, goed is goed.

