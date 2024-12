Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over hun opvallendste, persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan columnist Nelson Valkenburg.

Winnen went. Dat geldt voor coureurs, teams, commentatoren en ook voor fans. Sinds Max de Formule 1 in kwam zijn de oranje-fans enorm verwend. En het ging ook bijna elk jaar beter dan het vorige. Meer overwinningen, dominantere titels. Het kon niet op.

Dit jaar was het ineens op. De auto deed het niet. Stuurde niet meer in. Een oud autosport gezegde luidt: auto onderstuurt, rijder overstuur. En dat hebben we geweten. Max moest continue in gevecht met de Red Bull en was daar heel eerlijk, en heel luidruchtig over. Er werd niet meer gewonnen. In plaats van 20 seconden voorsprong bij de finish stond Max ineens niet meer op het podium en halverwege het jaar twijfelde hij hardop of hij nog wel een race zou winnen in 2024.

De oranje-fans twijfelden met hem mee, leden met hem mee, maar werden alleen maar luidruchtiger in hun steun. Zandvoort en Hongarije blijven mij daarin het meeste bij. De RB20 was verre van de snelste auto en Verstappen moet ploeteren om de McLarens bij te blijven. Maar elke keer als Max voorbijkwam schreeuwde zijn legioen harder dan de vorige ronde. Er wordt weleens gezegd, Max Mania is gekomen omdat hij wint. Maar dit jaar leerden we dat de fans er zijn om hem te steunen. Kippenvel.

