Met maar liefst 19 glansrijke overwinningen en meer dan 1000 ronden aan kop, was het afgelopen seizoen eigenlijk één groot hoogtepunt voor Max Verstappen. Maar wat was hét Max Moment voor de redactie dit jaar? Vandaag is het de beurt aan fotograaf Peter van Egmond.

“De Telegraaf had mij gevraagd of ik een foto van Max, zijn vader en manager Raymond (Vermeulen) wilde maken als hij wereldkampioen was geworden. Toen ik de foto maakte, dacht ik: shit, dit is het achtste jaar van Max in de Formule 1 en ik heb nog nooit een foto met hem gemaakt. Op het moment dat Max werd aangekondigd, belde Raymond me of ik voor hen wilde komen werken. Hoewel ik niet van selfies houd en niet zo nodig met coureurs of beroemdheden op de foto hoef, leek het mij nu tijd er eentje te maken.

Mijn herinneringen zitten in de foto’s die ik heb gemaakt. Ik sta liever achter de camera dan ervoor. Enfin, ik heb Erik van Haren (verslaggever Telegraaf, red.) getoond hoe de camera werkt en de foto is gelukt. Het ging allemaal heel spontaan. Toen ik Max met de titel feliciteerde, bedankte hij mij ook.

“Leuke foto voor aan de muur voor als ik met pensioen ga.”

