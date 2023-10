Zou Max Verstappen zich zaterdag tijdens de sprint shootout in Austin kunnen revancheren voor de tegenvallende kwalificatie van de dag ervoor? Ja, zo bleek uit zijn overtuigende antwoord op de baan. De drievoudig wereldkampioen troefde naaste belager Charles Leclerc (Ferrari) af en start de sprintrace rond middernacht (Nederlandse tijd) vanaf de eerste plek.

Hoewel het een bijnummer is tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten is Verstappen er alles aan gelegen de sprintrace zaterdag te winnen. Aan gretigheid namelijk geen gebrek na het winnen van zijn derde wereldtitel. Verstappen leeft voor zeges, óók in sprintraces. Als dat nog niet genoeg motivatie biedt, dan was er wel de kwalificatie van vrijdag die hem extra triggerde.

De Nederlander zag zijn snelste tijd daarin tijdens de slotminuten afgepakt worden. Daardoor eindigde hij slechts als zesde. De pole position ging toen naar Leclerc. Maar een etmaal later was het Verstappen die de Monegask de baas was met een verschil van 55 duizendsten van een seconde. Zo nam hij sportieve wraak.

Ook andere concurrenten als Lewis Hamilton en George Russell slaagden er niet in de Nederlander af te troeven. Het Mercedes-duo had naar eigen zeggen juist goede hoop om in de sprint shootout mee te doen voor pole. Hamilton eindigde nog wel als derde, voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Russell moest nog Carlos Sainz en Sergio Pérez voor zich dulden.

Het waren gevechten ver achter Verstappen. Hoewel, ver? Het veld zit relatief dicht bij elkaar. In de negentien ronden tellende sprintrace kan dat wel eens voor een mooie strijd zorgen. Verstappen is overigens ‘gewoon’ de grote favoriet, want qua racepace is Red Bull op het oog ook in Austin het snelste team.

Zondag is het hoofdnummer van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Maar eerst het voorproefje, later op de zaterdagavond: de sprintrace om 00.00 uur.

