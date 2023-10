Niet drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, maar Charles Leclerc begint zondag (21.00 uur Nederlandse tijd) vanaf pole position aan de Amerikaanse Grand Prix in Austin. De Monegask van Ferrari perste er vrijdag in Q3 van de kwalificatie door een foutloos rondje een ‘Texaanse touchdown’ uit. Hij werd op tijd alleen geklopt door Verstappen, maar de vermaledijde track limits gooiden voor de Nederlander roet in het eten. Hij moet zich tevreden stellen met P6.

Achter Leclerc verzekerde Lando Norris (McLaren) zich van P2, voor Lewis Hamilton (Mercedes). Voor Leclec, die ter gelegenheid van de Amerikaanse GP een groene helm droeg met het opschrift ‘Touchdown Austin’, was het na Baku zijn tweede pole van het seizoen. Met P6 scoorde Verstappen overigens nog wel beter dan zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez (P9), die de druk op zijn schouders met de dag voelt toenemen.

“Het is natuurlijk niet ideaal, P6, maar het is zondag een lange race”, reageerde Max Verstappen meteen na de kwalificatiesessie nuchter op het tegenvallende resultaat. “We gaan kijken wat we vanaf P6 kunnen doen.”

Na een uurtje vrije training begon de kwalificatiesessie op COTA onder zeer warme omstandigheden (35 graden Celsius), Verstappen zette op een setje gebruikte softs meteen de toon in zijn eerste snelle run, maar ging op de valreep van Q1 veiligheidshalve toch nog even naar buiten voor een tweede run. Met zijn 1.35,346 – op nieuwe bandjes – troefde hij teamgenoot Pérez ruimschoots af en verzekerde hij zich uiteraard eenvoudig voor Q2. Alleen Hamilton (1.35,091) en Norris waren sneller.

Aston Martins sneuvelen al in Q1

Opvallend was vooral dat beide Astons Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll sneuvelden. Voor Alonso was dat de eerste keer dit seizoen. Beide auto’s hadden eerder op de dag in VT1 al serieuze last gehad van remproblemen. Naast het duo van Aston Martin betekende Q1 ook het eindstation voor Alexander Albon en Logan Sargeant van Williams en Nico Hülkenberg (Haas).

In Q2 werd de snelste tijd genoteerd door Leclerc in 1.35,004. Verstappen noteerde hierin de tweede tijd, op slechts 0,004 van de Monegask. Met de hakken over de sloot (tiende tijd) wist Pérez door te dringen tot het laatste deel van de kwalificatie, tot opluchting van de hoofdpersoon zelf en de vele Mexicaanse fans op de tribunes. De afvallers in Q2 waren Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo.

In het laatste deel van de kwalificatiesessie kwam Leclerc weer meteen goed voor de dag. In zijn eerste run kwam hij tot 1.34,829, vlak voor Hamilton en Verstappen. De laatste wond zich overigens danig op, omdat hij zich gehinderd voelde door Pérez, die voor hem zat op de baan. Bekijk hier de video van dat incident.

Werk aan de winkel voor Verstappen

Daarna leek Verstappen alsnog orde op zaken te stellen. Hij leek Leclerc af te troeven in de strijd om de snelste tijd (1.34,718 tegen 1.34,723), maar vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 19 ging er op de valreep een streep door zijn tijd. En dus begint de drievoudig wereldkampioen zondagavond vanaf de derde startrij aan de Amerikaanse Grand Prix. Werk aan de winkel derhalve. De winnaar van de vorige twee edities zal er niet wakker van liggen…

Zaterdag is het sprintdag in Texas. De zogenoemde Sprint Shootout (kwalificatie) begint om 19.30 uur Nederlandse tijd, de sprintrace om middernacht.

Uitslagen

