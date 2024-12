Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over hun opvallendste, persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan redacteur Matthijs Nijhuis.

Als je Max Verstappen heet, stroomt de racerij door je aderen. Of hij nu in de grootste raceklasse ter wereld moet rijden, of in een virtuele wedstrijd op de simulator, de Nederlandse coureur gaat elke uitdaging met dezelfde toewijding te lijf. Zo zag ik hoe Verstappen dit seizoen bewees dat hij, ook wanneer het achter de schermen rammelt, nog steeds met kop en schouders boven zijn uitdagers uitsteekt. Des te opmerkelijker is het dat Verstappen, wanneer hij de tijd vindt om te ontspannen, het liefst de virtuele circuits bestiert. Met zijn kameraden van Team Redline deed hij het afgelopen seizoen meerdere races op de simulator aan, als een ‘normale’ jongen van 27 jaar – gewoon omdat het leuk is.

In de media werd hij nogal eens bekritiseerd om zijn simulator-gewoontes. Tijdens het raceweekend in Hongarije was hij bijvoorbeeld tot drie uur ’s nachts actief in de virtuele 24 Uur van Spa. Toen hij zich op de Hungaroring achter de beide McLarens kwalificeerde en in de race ‘slechts’ vijfde werd, keurde veel experts zijn hobby af. “Ik had hem meteen een raceverbod gegeven,” riep oud-teambaas Eddie Jordan. In een column verzekerde Helmut Marko dat Max’ nachtelijke activiteiten aan banden werden gelegd. Verstappen – goudeerlijk als altijd – dacht daar het zijne van.

“Ik doe dit al sinds 2015,” reageerde hij. “Simracen is heel belangrijk in mijn leven. Ik heb drie titels gewonnen, dus ik weet heus wel wat ik doe.” Van een verbod op simracen was dan ook geen sprake. “Ik hoef hen ook niet te vertellen wat ze moeten doen in hun privétijd. Dat geldt andersom ook voor mij.” Later dreef hij nog eens de spot met de vermeende sim-restricties. In een livestream met Team Redline grapte Verstappen dat hij geen lange nachten meer mag maken. “Ik word om negen uur al ingestopt,” zei hij met een knipoog. Wanneer er geen PR-team van Red Bull over zijn schouders meekijkt, is het duidelijk wat Max’ prioriteiten zijn – racen tot hij er bij neervalt.

