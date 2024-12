Max Verstappen wordt vader en velen vragen zich af of het klopt dat een coureur langzamer gaat rijden wanneer er kinderen in het spel komen. Coureur, en vader, Jeroen Bleekemolen verwijst dit verhaal naar het rijk der fabelen, maar volgens hem verandert het wel je perspectief op het leven.

“Michael Schumacher heeft de meeste titels gewonnen toen hij al vader was,” steekt Bleekemolen van wal in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Maar het verandert een mens zeker. Bij de één maakt het niks uit, de ander wordt misschien toch wat voorzichtiger. Maar in de basis ben je gewoon autocoureur, je zet je helm op denkt hier niet over na. Voor 99% van de coureurs maakt het daarom 0,000 seconden uit.”

Wel ga je volgens Bleekemolen wanneer je kinderen krijgt, langzaam je normen en waarden verleggen en denken over het leven na de autosport. “Daar is dit natuurlijk een onderdeel van. Niet dat Max nu ineens zal stoppen, maar het verandert wel je perspectief op het leven.”

