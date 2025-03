Als nieuwkomer bij Red Bull kent Liam Lawson zijn plek. Hij is de tweede coureur achter viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en zijn eerste doel is om enigszins bij hem in de buurt te blijven. “Maar als je in deze sport zit, geloof je dat niemand beter is dan jij. Dat geloven we allemaal. Diep van binnen heb ik ook dat zelfvertrouwen, maar realistisch is het niet om te denken dat ik iemand die al tien jaar Formule 1 rijdt en viervoudig wereldkampioen is meteen kan verslaan.”

Voor de ambitieuze Nieuw-Zeelander, overgekomen vanuit Red Bulls opleidingsteam, staat zijn eerste seizoen bij Red Bull in het teken van leren. Of, zoals Lawson het zelf formuleert: “Voor mij is het belangrijk om Max te gebruiken, om beter te worden en mezelf zo snel mogelijk te ontwikkelen, zodat ik zo snel mogelijk het uiteindelijke doel bereik: winnen.”

Daarbij krijgt hij overigens de volledige medewerking van Max Verstappen, zo benadrukt Lawson in klein gezelschap in Melbourne, in de aanloop naar de openingsrace van het Formule 1-seizoen. “Max is eerlijk en staat altijd open voor gesprekken. Dat was al zo toen ik voor het eerst in de paddock kwam. Als ik een vraag had, kon ik bij hem terecht. Wat dat betreft is hij altijd heel relaxed. Om Max nu als teamgenoot te hebben en van hem te leren is enorm waardevol. Dus ja, ik denk dat ik daar meer dan wat dan ook van moet profiteren.”

‘Max heeft een duidelijke referentie’

Verstappen gaf eerder aan dat hij niet verwacht dat de RB21 snel genoeg zal zijn om vanaf het begin mee te strijden voor overwinningen. Lawson: “Max heeft met afgelopen seizoen een duidelijke referentie. Voor mij is het nu vooral een kwestie van aanpassen van wat het nu is en proberen te matchen wat hij doet. Ja, we weten dat McLaren sterk is, waarschijnlijk sterker dan wij op dit moment. Maar pas zaterdag na de kwalificatie weten we pas echt hoe we ervoor staan.”

Zijn opdracht voor de korte termijn is om zo dicht mogelijk bij Verstappen in de buurt te blijven. Maar wat is dichtbij? Lawson: “Hoe dichterbij, hoe beter, haha. Maar het mag duidelijk zijn: als ik helemaal achteraan het veld beland, doe ik het niet goed genoeg.”

