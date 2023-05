Terwijl de nieuwste Nederlandse documentaire van regisseur Nick Hoedeman over Max Verstappen het goed doet, scoren ook buitenlandse Formule 1-producties over de regerend wereldkampioen. Dat bleek dinsdag in het Zuid-Koreaanse Seoul. Daar viel tijdens een congres voor internationale sportmedia de Oostenrijkse documentaire MAXimum Verstappen: The Flying Dutchman in de prijzen.

De productie van filmmaker Nikolaus Mahatsek (in opdracht van het Oostenrijkse Servus TV) kwam als winnaar naar voren in een van de categorieën waarin werd gestreden om een AIPS Sport Media Award. Die worden deze week uitgereikt tijdens het AIPS Congres, een jaarlijkse bijeenkomst voor sportjournalisten uit de hele wereld.

Anatomy Of A Champion

In Nederland is op Viaplay ondertussen de driedelige serie Max Verstappen: Anatomy Of A Champion te zien. Die documentaire is pas net uitgebracht en kon nog niet meedingen naar de prijzen. Regisseur Nick Hoedeman biedt een uniek kijkje in het leven van Verstappen en de mensen om hem heen. In een exclusief gesprek met FORMULE 1 Magazine vertelde Hoedeman er onlangs uitgebreid over .

LONGREAD: Regisseur Nick Hoedeman volgde Max Verstappen: ‘Op en naast de baan is Max hetzelfde: authentiek en eerlijk