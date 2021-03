Op een paar updates in Imola na zal Haas dit jaar niet veranderen

De Haas zoals deze morgen uit de garage zal rijden tijdens de eerste vrije training op het Bahrein International Circuit, zal bijna identiek zijn aan de auto waarmee het seizoen in Abu Dhabi zal worden beëindigd. “Er komen nog enkele veranderingen aan maar dat is het dan ook”, aldus Haas-teambaas Günther Steiner.

Het team had het al min of meer aangekondigd, er zijn ook geen tokens ingezet in de winter om de auto op bepaalde gebieden te veranderen. Ieder team had twee van deze tokens tot zijn beschikking, Red Bull gebruikte ze bijvoorbeeld om de achterkant van een flinke update te voorzien.

“Toch is de auto nog wezenlijk anders dan die van 2020”, legde Steiner uit in gesprek met geselecteerde media waaronder FORMULE 1 Magazine. “De vloer is veranderd in verband met de reglementswijziging maar we hebben ook een nieuwe voorvleugel en nieuwe remmen. Het zijn nog best grote veranderingen ten opzichte van vorig jaar.”

Toch zal de Haas dit jaar niet echt voorzien worden van nieuwe onderdelen. “We hebben nog iets ontwikkeld dat we voor het eerst in Imola zullen gebruiken maar dat is echt de laatste stap”, benadrukte Steiner. “Er komen ook nog wat kleinere dingen aan maar dat stelt qua verandering niet zoveel voor. Kleine onderdelen die we niet op tijd af hadden.”

Verder staat de blik van het team op 2022, zoals eerder al aangekondigd. “Dit is een transitiejaar, we steken alle energie en mankracht in de nieuwe auto voor ’22.”