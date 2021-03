Williams ontkent dat het een Renault B-team zal worden: ‘Willen onafhankelijk blijven’

Williams-CEO Jost Capito ontkent geruchten dat het team in de toekomst een B-team van Renault zal worden. Capito benadrukt dat het team onafhankelijk wil blijven: “We willen een A-team zijn, want dit bedrijf draait om racen en dat zou ook onze kernzaak moeten blijven.”

Halverwege het seizoen 2020 kwam het team van Sir Frank Williams in handen van het Amerikaanse investeringsbedrijf Dorilton Capital in de hoop om met een nieuwe geldinjectie de weg terug naar de top te vinden. Met die overname vertrok de familie Williams uit de Formule 1 en recentelijk doen steeds meer geruchten de rondte dat Williams in 2022 naar Renault-motoren zou willen overstappen. Het Britse team zou daarmee een B-team kunnen worden voor Renault, maar de onafhankelijke status van het team zal niet zo snel veranderen als het aan de CEO van het team, Jost Capito, ligt.

“Als we onze resultaten kunnen verbeteren, zullen we aantrekkelijker zijn voor nieuwe OEM’s, maar het is voor ons een helder doel om onafhankelijk te blijven en dus niet om gekocht te worden door een ander team”, vertelt Capito in gesprek met Motorsport.com. “Williams is altijd al onafhankelijk geweest, dan heb je dus niet te maken met A- en B-teams zoals je nu ziet.”

“In onze ogen is een B-team niet onafhankelijk en is het eigendom van een ander Formule 1-team”, vervolgt Capito. “Op basis van die definitie willen wij geen B-team zijn. We willen een A-team zijn, want dit bedrijf draait om racen en dat zou ook onze kernzaak moeten blijven. Het moet onafhankelijk zijn van een fabrikant die besluit om mee te doen of niet. Dat zou het bestaan van dit team in gevaar brengen”, besluit de Williams-CEO.