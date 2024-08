Het aftellen naar de Dutch GP is begonnen en FORMULE 1 Magazine neemt je mee op weg naar Zandvoort. In een achtdelige serie lichten we elke dag een bijzonder verhaal uit over de Grand Prix van Nederland. Vandaag, deel 1: Bernie Ecclestone houdt Zandvoort het hoofd boven water.

Voordat de Formule 1 in 2021 terugkeerde naar Zandvoort werd in 1985 de laatste Grand Prix verreden op het duinencircuit. Wat volgende was een periode van faillissementen, achterstallig onderhoud en gemeentelijk geharrewar. Het zou jaren duren voordat Circuit Zandvoort er weer bovenop was.

Aan het eind van de jaren tachtig was het stil in de Zandvoortse duinen. De Formule 1 was in 1985 verdwenen en kwam, zoveel was wel duidelijk, niet meer terug. Wat overbleef was een enorme schuldenlast en een circuit dat almaar verder aftakelde. De gemeente Zandvoort, destijds eigenaar van het circuit, was niet bereid te investeren. Het zag meer brood in uitbreiding van het nabijgelegen bungalowpark Vendorado. Het was Hans Hugenholtz jr. een doorn in het oog. De zoon van de voormalig circuitdirecteur Hans Hugenholtz, zelf verdienstelijk coureur, reed honderden rondjes op Zandvoort.

Luister ook naar de podcast: Op weg naar Zandvoort: ‘De echte racefans staan in de duinen’

Zwemparadijs aan zee

“Na de laatste Grand Prix wilde de gemeente Zandvoort een groot deel van het terrein van het circuit verkopen. Het bungalowpark moest uitbreiden, maar een groot deel van het toenmalige circuit moest wijken voor een groot zwemparadijs”, vertelt Hugenholtz. “Dat is natuurlijk wel een beetje gek als je aan zee ligt, maar het maakte in elk geval duidelijk dat het circuit een ongewenst stiefkindje van de gemeente Zandvoort was.” Het zwembad kwam er niet, de uitbreiding van het bungalowpark wel. Voor de circuitdirectie was het slikken of stikken: om het circuit te kunnen behouden moest er naar een alternatief worden gezocht.

Vaak wordt gezegd dat het vertrek van de Formule 1 uit Zandvoort de laatste nagel aan de doodskist van het circuit is geweest Uit gesprekken met de betrokkenen blijkt dat de rot al veel eerder inzette. Jim Vermeulen, sinds 1981 directeur van Circuit Park Zandvoort, zoals de volledige naam van het circuit toen luidde, zag de financiële problemen al eerder aankomen. In een interview met motorsport.com verklaart Vermeulen dat er al tijdens de jaren waarin de Formule 1 nog jaarlijks te gast was in de duinen, werd gerommeld met de administratie.

“Eigenlijk zou er al na de Grand Prix van 1981 geen Formule 1 meer zijn in Zandvoort”, aldus Vermeulen. “Volgens de officiële cijfers kwamen er dat jaar honderdduizend mensen op de race af. Dat strookte totaal niet met de inkomsten. Het waren er hoogstens de helft. Ook waren er veel mensen die zonder kaartje naar het circuit kwamen en ergens onder een hek door klommen. Ik kom nog steeds mensen tegen die me vertellen dat ze op die manier jarenlang zonder te betalen naar de Grand Prix zijn geweest. We kregen het simpelweg niet voor elkaar het circuit goed af te sluiten.”

Ecclestone schiet te hulp

Via een betalingsregeling met Bernie Ecclestone kon Zandvoort het hoofd boven water houden. Een jaar later viel Zandvoort met de neus in de boter toen de commercieel rechtenhouder een race tekort kwam op de kalender en de Grand Prix de daaropvolgende jaren zelf financierde.

Het moge duidelijk zijn: het waren andere tijden, erkent ook Hugenholtz. “Zoiets kun je je nu niet voorstellen, Ecclestone die aanbiedt om gratis een Grand Prix te houden!” Maar achter de schermen begon het gerommel pas. Financiële toezeggingen van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) werden gedwarsboomd door de gemeente, die bovendien ruim baan bood aan protesterende omwonenden. Hugenholtz: “Ecclestone kreeg hier lucht van en vroeg zich af waarom hij uit eigen zak een race betaalde waar kennelijk geen draagvlak voor was. Het verraste dan ook niemand dat in 1985 de laatste Grand Prix verreden werd.”

Ayrton Senna in gevecht met Alain Prost tijdens de Grand Prix op Zandvoort in 1985. © Motorsport Images

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!