Het aftellen naar de Dutch GP is begonnen en FORMULE 1 Magazine neemt je mee op weg naar Zandvoort. In een achtdelige serie lichten we elke dag een bijzonder verhaal uit over de Grand Prix van Nederland. Vandaag, deel 3: De marshals van de Dutch GP.

Het succes van de Dutch GP kent vele vaders. Onder hen de marshals van OCA (Officials Club Automobielsport) in Zandvoort. Zonder hen geen race. En al helemaal geen Dutch Grand Prix. “Het is meer dan zwaaien met een vlag.”

Tijdens de Dutch GP bestaat het bataljon marshals uit 325 mensen; man, vrouw, jong en oud. Verschillende taken, verschillende plekken. Enkelen bieden een inkijk in hun functie en vertellen over de ongebreidelde liefde voor autosport. “Je kunt zo vaak in functie zijn als je wilt”, trapt Taco Janssen (54) af. “In Zandvoort én op andere plekken. Waar en wat je ook doet als marshal: het komt voort uit een passie voor autosport, die delen we allemaal.”

Janssen, in 2016 begonnen, mag zich sinds een aantal jaar Deputy Chief Marshal noemen. Oftewel: assistent van de Hoofd Baanofficial. Hij doet zijn verhaal op een regenachtige zondagochtend, tijdens een endurance-race voor DNRT (Dutch National Racing Team, een stichting die verschillende wedstrijden in allerlei klassen organiseert). Het is een van de laatste evenementen voordat de Dutch Grand Prix plaatsvindt en biedt marshals in het mekka van de Nederlandse autosport een prima gelegenheid ‘in vorm’ te blijven.

“Als marshal ben je juist veel aanwezig bij dit soort evenementen, iets dat het grote publiek niet altijd meekrijgt”, stelt Janssen. “Je leert er een hoop, er is zat werk te doen. Marshals zijn nodig om een en ander bij races en evenementen in goede banen te leiden, zonder marshals kun je niet racen. Dat geldt niet alleen voor Formule 1, maar ook voor andere evenementen. Wij zijn er, in weer en wind, want: liefhebbers.”

