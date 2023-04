Angst om door te gaan, maar ook angst voor wat er zou komen als hij zou stoppen. Oud-coureur Nico Rosberg had het allemaal in 2016, zo blijkt uit een openhartig interview over zijn plotselinge afscheid van de sport.

Tegenover de Duitse editie van het tijdschrift Men’s Health blikt Rosberg uitgebreid terug op zijn tijd in de Formule 1 en de periode die volgde op zijn besluit om ermee te stoppen. Dat besluit nam hij na het behalen van zijn eerste en enige wereldtitel, een succes dat kwam na jaren van intensieve tweestrijd met Mercedes-teamgenoot en grote rivaal Lewis Hamilton.

“Ik was bang”, kijkt Rosberg terug, “dat ik niet snel genoeg meer zou zijn als ik door was gegaan. En dat er op een gegeven moment geen enkel team meer zou zijn dat me nog zou willen hebben.” Hij wilde dat moment voor zijn. “Liever te vroeg stoppen dan te laat, ik wilde het zelf kunnen bepalen.”

Onzekere tijd

En zo kwam het tot een voor velen verrassend afscheid in 2016. Rosberg geeft toe dat het een begin betekende voor een onzekere tijd. Er was ook die angst voor wat ging komen. “Racen was wat ik altijd had gedaan, wie ik was. In zekere zin gaf ik mijn hele identiteit dus op door te stoppen.”

Lees ook: Nico Rosberg en zijn 57 podiumplaatsen

Hij besloot diverse nieuwe avonturen aan te gaan, zowel in de autosport als in de media en nog tal van andere projecten. “Ik leefde altijd van de ene race naar de volgende en heb me nooit afgevraagd wat mijn passie nog meer waren.” Inmiddels heeft hij zichzelf ‘herontdekt’. “Als wereldkampioen en coureur stond ik aan de top, in nieuwe projecten begin je onderaan. Dat is interessant en leerzaam.”

