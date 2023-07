De Grand Prix van Groot-Brittannië had voor Alexander Albon geen moment langer hoeven duren. De Williams-coureur vertelt na afloop van de race aan verschillende media dat hij waarschijnlijk verder terug zou zakken als de race nog langer door was gegaan.

Albon wist in Engeland voor de tweede keer in drie races tijd in de punten te eindigen. De Williams-coureur eindigde als achtste, vlak achter Fernando Alonso en voor de beide Ferrari’s. Opnieuw een sterke prestatie van Albon, die aan een bijzonder goed seizoen bezig is.

“Ik was sneller dan Fernando, dat verraste me wel een beetje”, vertelt de Britse Thai na afloop van de race. “Maar toen kwam Charles erg snel dichterbij aan het einde. Dus ik moest tegelijkertijd vooruit en achteruit kijken. Die race had echt geen ronde langer moeten duren, dan had Charles me sowieso ingehaald. Als de race twee rondes langer had geduurd, dan was Charles ons allebei voorbij gegaan en ik had Fernando ingehaald. Dat is mijn theorie tenminste.”

De vier punten van Albon zorgen ervoor dat Williams nu op een gedeelde zevende plaats staat, samen met Haas. Nu al heeft Williams meer punten dan in vier van de vorige vijf seizoenen in totaal. Toch waarschuwt Albon dat het geen garantie geeft voor de rest van het seizoen.

“We kunnen dit niet iedere keer verwachten, maar we zullen zeker dit soort uitschieters hebben. Op die momenten moeten we punten pakken, en tot nu toe lukt dat ook. Op elk circuit dat ons goed ligt, hebben we kunnen presteren. We zullen nog een paar kansen krijgen dit jaar, en daar moeten we goed gebruik van maken als we voor Haas en Alfa Romeo willen eindigen in het constructeurskampioenschap. Op elk ander circuit zullen we moeten bidden om wat regen.”

