De schrik zat er goed in bij Lance Stroll, zijn team Aston Martin en anderen in de paddock. Zijn crash tijdens de kwalificatie voor de GP van Singapore in de laatste bocht voor start/finish zag er angstaanjagend uit. Toch hield de Canadees geen verwondingen aan het incident over, zo bleek bij preventief onderzoek in het medisch centrum.

De artsen verklaarden hem fit om te racen. Zondag werd echter bekend dat hij zich terugtrekt voor de race, ook vanwege de enorme schade aan de auto. Binnen de beperkte tijd was het eenvoudigweg onmogelijk deze te repareren. Aston Martin-teambaas Mike Krack over het terugtrekken van Stroll: “Het hele team is opgelucht dat Lance uit de auto kon stappen na het ongeluk, maar hij voelt nog steeds de naweeën van de impactvolle crash. Onze prioriteit is nu dat hij volledig en snel herstelt. Samen hebben we besloten dat hij niet deelneemt aan de race en zich volledig concentreert op zijn terugkeer in de cockpit voor de Grand Prix van Japan van volgend weekend.”

Zaterdagavond laat in Singapore legde Stroll uit wat volgens hem de oorzaak was van de zware crash. Stroll ging in de bewuste bocht stevig over de kerbstones, waardoor de achterkant van zijn AMR23 uitbrak. Vervolgens schoot hij hard tegen de muur, waarna hij terug de baan op schoot en ternauwernood door Lando Norris (McLaren) ontweken kon worden.

‘Het is de laatste tijd sowieso zwaar geweest’

Stroll: “Het is nooit leuk om midden op een circuit te staan. Toen ik me realiseerde dat met mij alles in orde was, was het gewoon shitty, want we hadden een zware sessie en het is de laatste tijd sowieso zwaar geweest.”

Bekijk hier de video van de zware crash van Lance Stroll in Singapore

Volgens Lance Stroll was hij te geforceerd aan het sturen om tijdsverlies goed te maken in een ultieme poging Q2 te halen, met de crash en een afgeschreven Aston Martin tot gevolg. “We waren gewoon niet echt aan het verbeteren in die laatste ronde met een out-lap die echt slecht was”, vertelde hij na terugkeer in de paddock. “Ik had veel verkeer. Daarvoor was ik opgehouden bij de weegbrug van de FIA, dus daardoor kwam ik achteraan in de rij te staan en vervolgens moest ik dus een heleboel auto’s proberen te passeren om mijn ronde er nog in te krijgen voor het einde van de sessie.”

Stroll: ‘Ik verloor tonnen downforce’

In het begin van zijn snelle ronde zat Stroll achter de Alpine van Pierre Gasly. ,,De vuile lucht was niet ideaal voor de aeroprestaties van de auto. Ik verloor hier tonnen downforce, vooral ook door de trechtervorming van de muren aan de kant. Ik kon mijn rondetijd niet echt verbeteren om door te gaan naar Q2, dus ik stuurde de laatste bocht in op de limiet en probeerde wat tijd goed te maken.”

Lees ook: Stroll staat nooit ter discussie, ook al wordt hij zoek gereden of crasht hij

Met de zware crash, een rode vlag en een afgeschreven auto tot gevolg. Stroll: “Het gebeurde in een flits, maar ik weet wat er misging. Als al die dingen die ik noemde zich opstapelen, wordt het een negatieve spiraal en het resultaat daarvan was de crash.”

Aloude discussie over Lance Stroll laait weer op

Strolls team Aston Martin dankte in een verklaring de inspanningen van de FIA om de sport en de auto’s veiliger te maken. Door de crash van Lance Stroll – niet het eerste incident dit seizoen – laaide in de paddock van Singapore alweer meteen de aloude discussie op of de Canadees wel het niveau heeft om in een team in de subtop te rijden.

De zoon van eigenaar Lawrence Stroll staat na veertien races negende in de WK-stand met 47 punten en nul podiumplaatsen. Zijn statistieken staan in schril contrast met die van zijn teamgenoot Fernando Alonso: derde in de WK-stand met 170 punten en zeven podiumplaatsen. Aston Martin staat te boek als een team met grote ambities. De grote vraag die boven de markt blijft hangen is of Stroll senior op een gegeven moment tot inkeer komt en zoonlief zal vervangen door een gevestigde naam. De tijd zal het leren…

