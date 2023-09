Het stoeltje van Lance Stroll is ook in 2024 niet in gevaar, verklapte Aston Martins teambaas Mike Krack onlangs nog. Hoewel de Canadees dit jaar helemaal aan flarden wordt gereden door teamgenoot en veteraan Fernando Alonso en in de kwalificatie in Singapore een auto afschrijft, staat hij niet ter discussie.

Het heeft zo zijn voordelen om de zoon van de baas te zijn. Zie Lance Stroll, de oogappel van zijn vader en teameigenaar Lawrence. Honderden miljoenen heeft de Canadese modemiljardair al in de loopbaan van zijn kind gestopt. Het heeft hem naar de Formule 1 geleid, de gedroomde eindbestemming. Natuurlijk kan Stroll best een potje sturen, maar progressie is door de jaren heen nauwelijks bij hem te bespeuren. Maar dat hoeft ook niet, zolang zijn vader de rekeningen betaalt. Dit seizoen wordt hij zoek gereden door teamgenoot Fernando Alonso. De Spaanse veteraan is regelmatig podiumklant en heeft inmiddels 170 WK-punten binnengehaald, tegenover 47 voor Stroll.

Op het Marina Bay Street Circuit gaat het, zoals wel vaker dit seizoen, mis. Lance Stroll verliest bij uitkomen laatste bocht op weg naar start/finish met dik 200 km/uur de controle over zijn Aston Martin AMR23. Hij gaat rechtdoor de muur in, stuitert net zo hard terug de baan op. De knal is zelfs in het mediacentrum, recht tegenover de onheilsplek, te horen. De AMR23 spat uiteen, Lando Norris kan een aanrijding ternauwernood voorkomen.

Ongedeerd stapt Lance Stroll uit zijn totaal vernielde bolide. FOTO Motorsportimages

“Ik ben in orde”, zo stelt Stroll het personeel in de garage en de pitmuur gerust. Een excuus voor de crash (nog) blijft uit. De opruimwerkzaamheden op het circuit kosten veel tijd. De muur is beschadigd, er is brandstof op de baan gelekt. Voor de monteurs van de Aston Martin met het nummer 18 wacht in de snikhete tropische nacht een heidens karwei om de Canadees voor de race een bruikbare auto aan te kunnen bieden.