De Australische Grand Prix eindigde mede door forse Franse inbreng in een chaos. In de laatste fase van de race klapten Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon hard op elkaar.

Hoewel geen van beide coureurs de ander de schuld wilde geven en Alpine het ongeluk met de mantel der liefde bedekte, is het wachten op nieuw vuurwerk tussen de twee haantjes en wellicht komt die er dit weekend al.

VIDEO: Het chaotische slot van de Australische Grand Prix

Toen Fernando Alonso vorig jaar zijn vertrek bij Alpine aankondigde en duidelijk werd dat Gasly zijn vervanger zou worden bij het Franse team, wreven de Formule 1-volgers zich de handen stuk. Want hoewel Gasly en Ocon de Franse nationaliteit delen, is het een publiek geheim dat de twee niet de grootste vrienden van elkaar zijn en dus voorspelde alles en iedereen een felle onderlinge strijd.

‘Je hoeft geen vrienden te zijn’

Voorafgaand aan het seizoen zagen we de twee Fransen acteren in een groots opgezet charmeoffensief. Ze bezochten samen een NBA-wedstrijd, gingen surfe, bakten hamburgers en straalden saamhorigheid uit. In Australië ging het echter flink mis en komend weekend zou het in Bakoe – op een circuit waar het vaker tot schermutselingen komt – weleens opnieuw uit de hand kunnen lopen, verwacht onze columnist Jeroen Bleekemolen. “Of het een probleem is dat Ocon en Gasly geen vrienden zijn? Ik denk van wel. Kijk, je hoeft geen vrienden te zijn, daar gaat het niet om. Maar als je elkaar dwarszit, help je elkaar en het team niet verder. Je moet daar een balans in hebben en ik denk dat zij elkaar op de verkeerde manier gaan dwarszitten en dat werkt dan tegen je.”

Tijdschema: alle starttijden van de (sprintrace) Grand Prix van Azerbeidzjan

Mede door de dubbele uitvalbeurt in Melbourne, staat Alpine momenteel zesde in het kampioenschap voor constructeurs. En dat is te laag, vindt Bleekemolen. “Het team op zich is niet slecht, hè. Ze hebben een grote historie, zijn in het verleden wereldkampioen geweest. Je moet nooit onderschatten hoeveel mensen twintig of meer jaar voor zo’n team werken, dus er zitten er echt nog heel veel die snappen hoe het spelletje werkt Het is een team met potentie, maar alles moet kloppen.”

