McLaren heeft in Brazilië opnieuw een tegenvaller te verwerken gekregen in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. Het team nam, net als in Mexico, slechts één puntje mee na een vroege lekke band voor Lando Norris en een uitvalbeurt voor Daniel Ricciardo.

Lando Norris moest in de eerste ronde al de pits opzoeken nadat hij enkele meters na de start al contact had met de Ferrari van Carlos Sainz, waarbij hij een lekke band opliep. Daniel Ricciardo had de hele race wel zicht op de punten, maar werd vroegtijdig naar binnen gehaald door het team vanwege problemen met de krachtbron. Norris vocht zich terug tot de tiende plaats, maar dat ene puntje is slechts een schamele troost nu McLaren twee races op rij zware klappen te verduren heeft gekregen.

McLaren lag drie races geleden nog voor op Ferrari in het constructeurskampioenschap, maar dat beeld is nu 180 graden gedraaid. Ferrari heeft in Mexico (18) en Brazilië (19) goede punten gepakt terwijl er achter de naam McLaren tweemaal op rij een één te vinden is. Ferrari heeft nu met drie races te gaan een voorsprong van 31,5 punten. Werk aan de winkel dus voor McLaren, als zij nog derde willen worden.

Lees ook: Ricciardo gelooft nog in P3 voor McLaren: ‘Zitten nog in het gevecht’

“Het was opnieuw een uitdagende zondagmiddag voor ons”, blikt teambaas Andreas Seidl terug. “We kregen slechts één puntje voor veel moeite. Helaas kwam Lando na een goede start in aanraking met Carlos, waarbij hij een lekke band opliep en hem achteraan het veld zette met significante schade aan de vloer, waardoor hij wat snelheid verloor. We bleven vechten: Lando reed zich naar voren en pakte een puntje, maar het is natuurlijk teleurstellend als je ziet waar we begonnen.”

“Daniel maakte wat plaatsen goed bij de start en zijn race verliep goed totdat hij gedwongen werd te stoppen vanwege vermogensverlies”, kijkt Seidl naar de andere kant van de garage. “Deze triple-header is tot nu toe niet goed gegaan voor ons, maar we hebben over enkele dagen een beter weekend te hebben. Ongeacht het resultaat heeft iedereen had gewerkt dit weekend, zeker gezien de intensiteit veroorzaakt door de late aankomst van onze vracht. We hadden een competitieve auto. Mijn dank aan iedereen op het circuit, terug in de fabriek en onze collega’s bij Mercedes HPP voor hun inzet. We zullen hard blijven werken en kijken ernaar uit om volgende week weer aan de slag te gaan met een aantal spannende, nieuwe races. Te beginnen met Qatar”, sluit Seidl af.