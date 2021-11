Daniel Ricciardo gelooft nog steeds in de kansen van McLaren om derde te worden bij de constructeurs, ook al verloor het team die positie vorig weekend aan Ferrari. De Australiër denkt dat het duel tussen de twee teams tot aan Abu Dhabi zal doorgaan, maar

McLaren had een voorsprong van 3,5 punten bij aankomst in Mexico, maar vertrok naar Brazilië met een achterstand van 13,5 punten. Alleen Lando Norris kwam tot scoren, al was dat slechts één puntje voor de tiende plek. Daniel Ricciardo zag zijn kansen op goede punten verloren gaan na het incident met Valtteri Bottas bij de start. Ricciardo kon vervolgens geen grote stappen vooruit zetten en dus kon Ferrari, met de vijfde en zesde plek, de derde plaats bij de constructeurs overnemen. McLaren moet nu dus jagen op de plek waar het dit seizoen zo lang stond, maar Ricciardo gelooft nog wel in die kansen voor zijn team.

“Dat is nog absoluut haalbaar”, benadrukt Ricciardo in Brazilië. “Wij stonden voor het grootste deel van het seizoen op die derde plek. Ik denk dat het nog door zal gaan tot de laatste race. We kunnen nog terugslaan. Natuurlijk was Mexico niet zo goed omdat zij de voorsprong pakten, maar ik maak me geen zorgen. We zitten nog steeds in het gevecht”, aldus de Australiër.

Eerder deze week liet Ricciardo al weten dat hij het prettig vindt dat hij een week na de teleurstelling van Mexico weer aan de slag kan om het goed te maken, maar hij heeft wel zo zijn twijfels of Interlagos beter bij de McLaren zal passen. “Dat weet ik niet”, geeft hij toe. De sprintkwalificatie biedt daarbij wel wat nieuwe mogelijkheden voor het team, denkt Ricciardo. “Je krijgt zo twee kansen om het goed te maken, of in ieder geval de kans om wat vooruitgang te boeken. Ik denk dat we wel goed moeten zitten, we zullen gewoon wat plezier maken”, lacht de Australiër, die even niet uit zijn woorden kwam.