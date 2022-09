Na de twee vrije trainingen op vrijdag in Zandvoort heerst er voorzichtig optimisme bij Mercedes. Het team stond er goed bij en George Russell gelooft dat zij een goede racepace hebben, al wordt de kwalificatie een grotere uitdaging.

De eerste vrije training was ouderwets goed voor Mercedes, met Russell en Lewis Hamilton bovenaan. In die sessie waren de verschillen nog relatief groot, maar later op de middag lag het een stuk dichter bij elkaar. Hamilton kwam op de derde plek slechts zeven honderdsten van een seconde tekort, Russell noteerde de vijfde tijd.

Voor Russell bestaat er dan ook geen twijfel over: “De auto werkt hier beter dan op Spa.” Dat betekent niet meteen dat alles perfect is, benadrukt hij. “Het zal morgen spannend worden”, zegt de Brit over de kwalificatie. “McLaren en zelfs Aston Martin zullen snel zijn.”

“We weten nog steeds dat de kwalificatie ons zwakke punt is”, voegt Russell toe. “De race zal naar ons toe komen en onze lange run ziet er goed uit. Maar je moet hier op de juiste positie starten. Als we van de derde rij moeten komen, dan wordt het lastig om voor de zege of tweede plaats te strijden.”

Een verrassing zoals op de Hungaroring, waar Russell de poleposition in de wacht sleepte, hoeft men hier niet te verwachten, denkt de Mercedes-coureur. “Hongarije was een beetje uniek. Onze concurrenten kregen het op die dag niet echt voor elkaar en wij deden het fantastisch, maar we versloegen ze natuurlijk nipt. Ik zou erg geschokt zijn als we een herhaling van Hongarije krijgen. Maar we staan zeker dichter bij de rest dan we in lange tijd hebben gedaan, dus we zullen wel zien wat morgen brengt.”

Wat het dan nog wel lastiger maakte om een goed beeld te krijgen van de racepace van de andere teams, is het feit dat er problemen waren met de timinglijsten in Zandvoort. “Je kon dus niet echt zien hoe de racepace er uitzag. Ik weet zeker dat we ons zullen verdiepen om zoveel mogelijk data te verzamelen, maar ik denk dat we ons in een relatief goede positie bevinden.”