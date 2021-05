De Red Bull Ring heeft van de overheid in Oostenrijk toestemming gekregen om tijdens de Grote Prijs van Oostenrijk ook de staanplaatsen langs het circuit in gebruik te nemen. Opvallend, een week eerder, tijdens de GP van Stiermarken, zullen de fans enkel op de tribunes mogen plaatsnemen.

Goed nieuws voor fans die een kaartje hebben gekocht voor de Grote Prijs van Oostenrijk. De Grand Prix heeft toestemming gekregen om tijdens het tweede raceweekend op de Red Bull Ring de staanplaatsen weer in gebruik te nemen. Dat meldt Jeroen Huis in ’t Veld van XS2Events.

Tijdens de GP van Stiermarken een week eerder zijn er enkel fans toegelaten op tribunes. Dat komt omdat de staanplaatsen pas toegelaten zijn na versoepelingen die op 1 juli gepland zijn.

Voor reizigers uit Nederland gelden er momenteel wel nog regels als ze naar Oostenrijk reizen. Mensen die niet gevaccineerd zijn of niet hersteld zijn van corona, moeten bij aankomst in Oostenrijk tien dagen in quarantaine. Na vijf dagen dient men dan een coronatest te doen. Indien negatief is, mag men de quarantaine verlaten.

